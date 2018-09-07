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TPAO'nun iki sahasında genişletme kararı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

TPAO'nun iki sahasında genişletme kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt ve Batman sınırları içinde kalan iki ayrı sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Siirt ve Batman illerinin sınırları içinde kalan 4 bin 524 hektar ve 4 bin 437 hektarlık iki sahanın yüzölçümlerinin, sırasıyla 8 bin 521 hektar ve 8 bin 452 hektar olarak genişletilmesine karar verildi.

Söz konusu kararlarda, sahalara ilave edilen alanlarda 3 yıl içinde en az 1'er kuyunun açılması, aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi şartı koşuldu.

TPAO, söz konusu sahaların genişletilmesi için 19 Temmuz'da Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

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