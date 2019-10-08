FİNANS

TP'de hedef, müşteriye en kaliteli alışveriş deneyimini yaşatmak

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu: - "DOCO operasyonlarında elde ettiğimiz doğru tecrübeleri, bayi operasyonundaki istasyonlarımıza da uygulayarak Türkiye Petrolleri müşterilerine en kaliteli alışveriş deneyimini yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Türkiye Petrolleri (TP) Satış Direktörü Şakir Memikoğlu, müşterilerinin akaryakıt dışında ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplama hedefleri doğrultusunda önemli yol kat ettiklerini belirterek, "DOCO operasyonlarında elde ettiğimiz doğru tecrübeleri, bayi operasyonundaki istasyonlarımıza da uygulayarak Türkiye Petrolleri müşterilerine en kaliteli alışveriş deneyimini yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Memikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt almak için bayilere gelen müşterilerinin olumlu deneyimlerini en üst seviyeye çıkarmak için DOCO konseptini geliştirdiklerini bildirdi.

Bu konseptle müşterilerinin akaryakıt istasyonlarındaki deneyimini mümkün olduğunca keyifli hale getirmeyi ve buraları müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği hizmet noktaları haline dönüştürmeyi amaçladıklarını aktaran Memikoğlu, bunun için DOCO ve İş Geliştirme Direktörlüğü'nün Satış Direktörlüğü bünyesine katıldığını, ardından İstanbul'un Ataşehir ve Bağdat Caddesi gibi önemli noktalarında kendi istasyon işletmelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Memikoğlu, market, tuvalet ve araç yıkama alanları konusunda yüksek hizmet standardına erişip, akaryakıt dışı faaliyetlerdeki doğru uygulamaları, iş ortağı bayilerle istasyonlarda da uygulamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "DOCO istasyonlarımızı hayata geçirmenin altındaki temel amaç, müşterimizi mutlu eden konsept ve hizmetleri belirleyebileceğimiz, tabiri caizse testini yapacağımız istasyonlara sahip olmaktı. Buralarda test ederek beğendiğimiz tüm hizmetleri yıl içinde bayi ağımıza yaymayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Memikoğlu, yeni premium marketlerin "Keyifli bir mola : )" konseptiyle hayata geçirildiğini ve buralarda anne-bebek ürünlerinden, kişisel bakım ürünlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede ürün sunulduğunu bildirdi.

DOCO'larla birlikte, premium marketler dışında yeni yıkama konseptlerini de hayata geçirdiklerine dikkati çeken Memikoğlu, açıklamasında, "Self servis yıkama üniteleriyle müşterilerimize araçlarını diledikleri gibi yıkama imkanı sunuyoruz. Yeni tuvalet konseptlerimiz ve günümüzde kullanımı giderek artan elektrikli araçlar için şarj istasyonlarımız da yine bu istasyonlarımızla birlikte hayata geçen ve yıl içinde diğer istasyonlara yayılmasını planladığımız yeniliklerden." ifadelerine yer verdi.

Memikoğlu, hizmet kalitesini artırmak adına çeşitli firmalarla ortaklık yaptıklarını, bu kapsamda kahve zinciri Coffeemania ile müşterilerine soğuk, sıcak kahveler, kahvaltı tabağı seçenekleri, çorba, tatlı ve tuzlu çeşitleri, sağlıklı soğuk içecekler sunduklarını, araç kiralama şirketi Enterprise ile yaptıkları iş birliğiyle de müşterilerinin Ataşehir istasyonunda Enterprise'dan araç kiralayıp teslim ederken Türkiye Petrolleri kalitesiyle tanışma imkanı bulduklarını belirtti.

Şakir Memikoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye Petrolleri olarak müşterilerimizin akaryakıt dışında ihtiyacı olabilecek, onların hayatını kolaylaştıracağına inandığımız tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplamayı hedefledik ve bu uğurda önemlice bir yol kat ettik. DOCO operasyonlarında elde ettiğimiz doğru tecrübeleri, bayi operasyonundaki istasyonlarımıza da uygulayarak, Türkiye Petrolleri müşterilerine en kaliteli alışveriş deneyimini yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık, yıl boyunca öğrendiğimiz, geliştirdiğimiz ve uyguladığımız tüm bu yenilikleri, değerli bayilerimizle paylaşma ve ülke genelindeki istasyonlarımıza yayma vakti."

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Anahtar Kelimeler:
DO&CO Türkiye Petrolleri Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu

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