TPF, 5 ayda 506 çalışanına eğitim verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), sektörde donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için başlattığı eğitim programı kapsamında 2018 takvimi kapsamında 506 çalışanına eğitim verdi.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun "Perakende insanla başlar, insanla biter" sloganıyla sektörde donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, gençlerin mesleklerini uzun vadeli görmelerini sağlamak amacıyla başlattığı eğitim seferberliğinin 2018 etabı tamamlandı.

3 yıl önce başlayan eğitim programı kapsamında Türkiye'yi il il dolaşan TPF, 2018 takvim yılında "Kategori ve Mağaza Yönetimi" ile "İK" eğitimleri çerçevesinde toplamda 17 ilde 506 çalışanı ile bir araya geldi.

Eğitmen Esat İhsan Kocager ve Taciser Ürersoy Fıstık'ın üstlendiği "Kategori ve Mağaza Yönetimi" etkinlikleri bu yıl da iki farklı bölüm ve günde gerçekleşti.

P&G ve Nutricia Anne Bebek Beslenmesi sponsorluğunda market müdürleri, müdür yardımcıları, satın alma ve kategori yöneticileri için gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününde "Perakende yöneticisinin başarı sırları", "Kuşakların davranışları, "Takımın kadar güçlüsün", "Yeni yönetim modeli", "Yönetici tarzları", "Güçlü Bağ Kurmak", "SDS (Sor, Dinle, Söyle, Cesaret, Takdir)", "Analitik, sosyal ve duygusal zeka" ve "Analitik, sosyal ve duygusal zeka" başlıklarında paylaşıldı.