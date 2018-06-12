FİNANS

TPF, 5 ayda 506 çalışanına eğitim verdi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Sektörde donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için Türkiye'yi il il dolaşan TPF, 2018 takvimi kapsamında "Kategori ve Mağaza Yönetimi" ile "İK" eğitimleri kapsamında toplamda 506 çalışanı ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), sektörde donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için başlattığı eğitim programı kapsamında 2018 takvimi kapsamında 506 çalışanına eğitim verdi.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun "Perakende insanla başlar, insanla biter" sloganıyla sektörde donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, gençlerin mesleklerini uzun vadeli görmelerini sağlamak amacıyla başlattığı eğitim seferberliğinin 2018 etabı tamamlandı.

3 yıl önce başlayan eğitim programı kapsamında Türkiye'yi il il dolaşan TPF, 2018 takvim yılında "Kategori ve Mağaza Yönetimi" ile "İK" eğitimleri çerçevesinde toplamda 17 ilde 506 çalışanı ile bir araya geldi.

Eğitmen Esat İhsan Kocager ve Taciser Ürersoy Fıstık'ın üstlendiği "Kategori ve Mağaza Yönetimi" etkinlikleri bu yıl da iki farklı bölüm ve günde gerçekleşti.

P&G ve Nutricia Anne Bebek Beslenmesi sponsorluğunda market müdürleri, müdür yardımcıları, satın alma ve kategori yöneticileri için gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününde "Perakende yöneticisinin başarı sırları", "Kuşakların davranışları, "Takımın kadar güçlüsün", "Yeni yönetim modeli", "Yönetici tarzları", "Güçlü Bağ Kurmak", "SDS (Sor, Dinle, Söyle, Cesaret, Takdir)", "Analitik, sosyal ve duygusal zeka" ve "Analitik, sosyal ve duygusal zeka" başlıklarında paylaşıldı.

Eğitimin ikinci bölümünde ise günümüz dünyasında perakende sektöründe liderliğe giden yol aktarıldı. Tüm gün süren eğitimde Türkiye ve dünyada gıda perakendeciliği, perakendecilikte gelecek trendleri, ölçümleme, analiz, perakendenin 3 önemli unsuru, liderlik davranışları, hizmet, ikna, etkileme ve satış liderliği için altın kurallar paylaşıldı.

İnsan kaynakları danışmanı Tuğba Camuzoğlu tarafından gerçekleştirilen İK eğitimlerinde, mülakattan bireysel ve kurumsal kariyer planlamasına, çalışan memnuniyetinden İŞKUR teşviklerine, çalışan motivasyonundan işaret diline kadar tüm İK süreçlerini kusursuzlaştıracak gündemler iki ayrı günde çalışanlarla paylaşıldı. Şubat ayında İzmir'de başlanan eğitimler, Gaziantep'te tamamlandı.

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- "Eğitimlere hız kesmeden devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, yerel zincirlerin yakaladığı başarıyı geleceğe taşıyabilmek, müşteri sadakatini artırmak için eğitimlere hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Çalışan eğitimine önem veren, müşterisine dokunan, aradaki mesafeyi kısaltan, üreticiye, yerele öncelik veren, rekabeti fiyat eksenli yapmayanların sürdürülebilir büyümesine devam edeceğini kaydeden Altunbilek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzü her anlama geleceğe hazırlayacak en önemli anahtarın eğitim olduğuna inanıyoruz. Türkiye genelinde birden fazla konuda çalışanlarımızı, yöneticilerimizi eğitmeye devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada yerel zincirler olarak yakaladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak, koyduğumuz hedeflerin ötesine geçebilmek adına personelimize üst seviyede beceri kazandırmayı önemsiyoruz."

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