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TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek; manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerde de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin tüketiciye yarayacağını belirtti.  Ekonomiyi atağa kaldıracak vergi indirimlerinin marketlerde de uygulanmasıyla tüketicilerin sepetlerini daha uygun fiyata dolduracağını belirten Altunbilek şöyle devam etti:  “Toptanda olduğu gibi yerel zincir marketlerimizde de manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi tüketiciye yarar.   “Bu ürünler tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu, geri dönüşümün en hızlı alınacağı ürünler.  “Yerel zincirler olarak vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz.

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek; manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerde de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin tüketiciye yarayacağını belirtti.
Ekonomiyi atağa kaldıracak vergi indirimlerinin marketlerde de uygulanmasıyla tüketicilerin sepetlerini daha uygun fiyata dolduracağını belirten Altunbilek şöyle devam etti:
“Toptanda olduğu gibi yerel zincir marketlerimizde de manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi tüketiciye yarar.
“Bu ürünler tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu, geri dönüşümün en hızlı alınacağı ürünler.
“Yerel zincirler olarak vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz. KDV indirimi ile kayıt dışılık, haksız rekabet gibi önemli konuların önüne geçilirken, tüketiciler Türkiye genelinde daha ucuza alışveriş yapabilecek.
“Devletimizin sağlayacağı destek, yapacağı düzenleme ile vatandaşımız marketlerimizden yüzde 7 daha ucuza ürün alabilecek.
“Minimum kârlarla tüketicilerimizi memnun etmemiz, rekabet ederek gücü kendimizde bulmamız gerekiyor.
“Yüzde 8 yerine yüzde 1 KDV tüketicide alım gücünü artıracak. Bizlere rekabet gücü kazandıracak. Eylül ayında uygulamaya başladığımız 'Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır' kampanyamız kapsamında Türkiye genelindeki 4 bine yakın marketimizde yerli ürünleri raflarımızda önceliklendiriyoruz.
“Hükümetimizce uygulanacak KDV indirimi yerli üreticilerin de desteklenmesini, nefes almasını, istihdama daha fazla katkı yaratmalarını sağlayacak.”
Mustafa Altunbilek, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı kapsamında uygulanan yüzde 10 indirime ek olarak, gerçekleştirilecek KDV düzenlemesiyle de birlikte belirlenecek o ürünlerde vatandaşların yüzde 17 daha ucuza alışveriş yapabileceğini söyledi. (Fotoğraflı)

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

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