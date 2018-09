İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) yıllık artışın yüzde 17.90 düzeyine yükseldiğine dikkat çekerek, “Rekabetin had safhada yaşandığı sektörde ‘Marketler fahiş zam yapıyor’ haberleri doğruyu yansıtmıyor" dedi.

TPF'nin "Yerli üretim yerli marketten alınır" kampanyasını tanıtmak için düzenlenen toplantıya Altunbilek'in yanında, TPF Başkan Yardımcısı Ömer Düzgün, TPF Genel Sekreteri Vahdet Sarıkaya, TPF Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Korkmaz, İbrahim Özhan, Mustafa Şekerci, Ramazan Ulu ve Çukurova Perakendeciler Derneği Başkanı Faysal Tatlı katıldı.

"Ekonomik anlamda bazı zorlukların yaşandığı günümüzde, ülkece yerli üretimi, yereli destekleyerek güçleneceğiz" diyen TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek şöyle devam etti:

"Tüketicinin rahatlatılması ve Türkiye ekonomisi için hayata geçirilen tüm girişimlerde olduğu gibi 'Yerli Üretim' yönetmeliğini de sonuna kadar destekliyoruz.

"Bu önemli projeyi bir adım öteye taşımak için 'Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır' kampanyasını geliştirdik.

"Bundan sonra Türkiye genelindeki 4 bine yakın satış noktamızda yerli üretime raflarımızda daha çok yer vereceğiz.

"Tüketicilerimizi hazırladığımız kampanya logoları ile daha iyi yönlendireceğiz.

"Tüketicilerimizi yerli, yani Türkiye'de üretilen ürünleri tercih etmeleri için bilinçlendireceğiz. Bunun için mağazalarımızın içini ve dışını kampanya görselleri ile süsleyeceğiz.

"Çalışanlarımızı yerli üretim konusunda eğitip, bilgilendireceğiz ki onlar da diğer tüketicileri bilinçlendirsinler.

"Yerli üretimin, yerel işletmecilerin, bizlerin büyümesi; tüketici harcamalarının devam ettiği, ekonomiye olan güvenin sürdüğü bir ortam demek.

"Bizlerin istihdama ve ülke ekonomisine katkımızın artması demek. El birliği ile gündemdeki sorunlara çözüm üretebileceğimize yürekten inanıyoruz.

"Rekabetin had safhada yaşandığı sektörde ‘Marketler fahiş zam yapıyor’ haberleri doğruyu yansıtmıyor.

"Bütün üyelerimiz lojistik, ürün yönetimi, personel kullanımı, enerji tasarrufu, ekipman kullanımı gibi birçok başlıkta maliyetleri kontrol altına almak için gerekli tüm çalışmaları yapıyor.

"TÜFE'nin yüzde 17.90 olarak açıklandığı bir dönemdeyiz.

"Çikolatadan helvaya, şampuandan deterjana kadar üretime dayalı sektörlerde yüzde 30'un üzerinde üretici enflasyonu var.

"Sadece üretici değil, karlılıkları minimum seviyeye inen market zincirlerinin maliyetleri de her geçen gün daha da artıyor.

"İyi lokasyonlu ve döviz üzerinden kontrat yapan mağazalarda meslektaşlarımızın bazıları anlaşmalarını belli bir kurda sabitlemeye çalıştı.

"Bazı işletmeler ise iyi ciro yapsa da mağazaları kapatmak zorunda kaldı.

"Tüm bu gelişmeler doğrultusunda ekonominin can damarı olan perakendecilerin kamuoyunda günah keçisi olarak gösterilmesinden rahatsızız.

"Tüketicilerin özellikle de gıda ürünlerine daha rahat erişebilmesi için hükümetimizce bizlere verilecek görevleri yerine getirmeye hazırız.

"Sektörümüzün gerçekleri bu. Biz bu ortamda rekabet etmeye, vatandaşa hizmet sunmaya devam edeceğiz.

"Başka bir Türkiye yok, bu ülke bizim. Biz de bu ülkenin yerel perakendecileriyiz. Bizlerin aleyhine olan ve kamuoyunu yanıltan türde yorumlar, tüketicilerimizi mutsuz ediyor. Güven duygusunu zedeliyor.

"Duygusal boyutların yanı sıra yaşanan bu durum sektörün rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Kar edemiyoruz diye yatırımımızı başka ülkelere taşıyamayız. Biz yine işimizi yapmaya, ülkemize fayda sağlamaya devam edeceğiz.

"Artık stokçuluk diye bir kavram kalmadı. Bütçelerimizin darlığından dolayı stok yapma durumumuz ortadan kalktı.

"Ürün alıp, reyonlarımızda tüketicilerimize sunup, sattıkça yenisini alıyoruz. Stokçuluk mantığıyla kısa vadede küçük çıkar kollayanların da bu çağda ayakta kalması mümkün değil."