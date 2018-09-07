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TPP teminatına kabul edilebilecek varlıklara altın ve kira sertifikaları da eklendi

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 07:47 | Son Güncelleme

Takasbank Para Piyasası (TPP) teminatına, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda işlem gören standartta altın ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Takasbank Para Piyasası (TPP) teminatına, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda işlem gören standartta altın ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikaları kabul edilecek.
Takasbank Genel Müdürü Mahmut kayacık imzalı açıklamada şöyle denildi:
"TPP teminatlarının çeşitlendirilmesi doğrultusunda, altın ve kira sertifikaları teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar arasına dahil edilmiş olup, bu kapsamda yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
"TPP teminatına Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda işlem gören standartta altın kabul edilecektir. Altın yatırma işlemine ilişkin olarak, öncelikle üyelerimizin teminata konu altını, mesai saatleri içerisinde Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası nezdindeki, TPP teminat hesabına bağlı üye alt hesabına aktarmaları gerekmektedir. Söz konusu aktarım sonrası teminat yatırma işlemi, üyelerimiz tarafından Bankamız 'TPP Teminat Virmanları' ekranları kullanılarak gerçekleştirilecektir.
"T.C. Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikaları teminata kabul edilecektir. Teminat virmanları Bankamız 'TPP Teminat Virmanları' ekranları kullanılarak gerçekleştirilecek olup, teminata konu kıymetlerin
üyenin Takasbank nezdindeki 501 serbest depo hesabında bulunması gerekmektedir.
"Değerleme katsayısı altın için 0.86, kira sertifikaları için 0.88 olarak uygulanacaktır.
"Bahse konu teminatlar temlik talimatı ile teminata alınacak olup güncel talimat örneğine Bankamız internet sitesinden ulaşılabilecektir."

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