Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, "Avustralya ve Türkiye olarak ticaret ve yatırım anlamında çok daha fazla şeyler yapabilmeliyiz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Brown, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.

Brown, burada yaptığı konuşmada, Avustralya ve Türkiye'nin çok sıcak ilişkileri olan iki ülke konumunda bulunduğunu ancak buna rağmen ticaret hacminin arzulanan seviyede olmadığını vurgulayarak, "Oysa Avustralya dünyanın 12, Türkiye 16. büyük ekonomisi. Her iki ülke de G-20 üyesi. Avustralya ve Türkiye olarak ticaret ve yatırım anlamında çok daha fazla şeyler yapabilmeliyiz." diye konuştu.

Avustralya'nın madencilik, tarım, finans ve eğitim alanında güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Brown, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu alanlarda birbirimize yardımcı olabiliriz. Son olarak Mersin Limanı'nın yarısını Avustralyalı bir firma aldı. Bugünkü ziyaretimiz bir başlangıç. Benim açımdan geleceğe yönelik umut veren ve yararlı bir ziyaret oldu. Ayrıca bugün iyice ikna oldum ki Trabzon bu bölgenin ekonomik merkezidir. Bunu sadece Türkiye anlamında söylemiyorum, daha geniş bir coğrafyada bunu değerlendirmek gerekir. Trabzon ekonomik anlamda çekici bir yer."