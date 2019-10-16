Trabzon firmalarının fındık ihracatında İtalya ilk sırada

MELTEM YILMAZ - Trabzon firmaları 1 Eylül-13 Ekim döneminde 146,9 milyon dolarlık fındık ihracatına imza attı. Dış satımda ilk sırayı yaklaşık 59,8 milyon dolarla İtalya aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar 1 Eylül-13 Ekim döneminde 21 bin 275 ton fındık ihracatı karşılığında 146 milyon 915 bin 469 dolar gelir elde etti.

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde 12 bin 28 ton fındık ihraç edilerek 65 milyon 972 bin 433 dolar kazanılmıştı. Böylece, söz konusu dönemler itibarıyla fındık ihracatı miktar bakımından yüzde 77, değer bakımından yüzde 123 artış gösterdi.

- En fazla ihracat İtalya'ya

Kentten bu dönemde yapılan fındık ihracatında İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, Fransa ve Almanya izledi.

İtalya'ya 59 milyon 754 bin 714 dolar karşılığı 7 bin 894 ton fındık satıldı. Bu ülkeye geçen sezonun aynı dönemde 11 milyon 67 bin 569 dolar karşılığı bin 992 ton fındık gönderilmişti. İtalya'ya ihracat söz konusu dönemler itibarıyla miktar bazında yüzde 296, değer bazında yüzde 440 arttı.