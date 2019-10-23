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Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı ilerliyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin inşaatını 2020 yılı ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. Bu arada iç donanımıyla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin inşaatını 2020 yılı ortalarında bitirmeyi planladıklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla yapılan "Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi"nin inşaat alanında incelemelerde bulunan Hacısalihoğlu, ilgililerden devam eden çalışmalara yönelik bilgi aldı.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, 11 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen ve yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nde silikon dış cephe giydirme, mantolama, izolasyon, elektrik ve mekanik tesisat ile iç sıva çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Merkezin yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine yönelik altyapıya sahip olacağına dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, 3 boyutlu tarama teknolojileri, sanal ve artırılmış gerçeklik, toz metalürji, biyoteknoloji laboratuvarları ve sanal gerçeklik birimleri yer alacak." diye konuştu.

- "Yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor"

Hacısalihoğlu, yapılan merkezin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnovasyon merkezinde orta ve yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesine dönük altyapının oluşturulması, kuluçka merkezi olarak çalışması ve geleceğe dönük gençlerimizin yetiştirilerek, ithal ürünlerin önünün kesilerek ihracatın artırılması hedeflenmektedir. İnşaatımız devam ediyor. Teknik yardım, makine, donanım ve yazılım alımı konusunda da projemiz devam ediyor. Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin inşaatını 2020 yılı ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. Bu arada iç donanımıyla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yatırımcıların, iş adamlarının ve mühendisleri dikkatini merkezimize çekmek istiyoruz. Amacımız ülkeye katkı sağlamak."

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Trabzon Teknokent içinde faaliyet gösteren TTSO Eğitim ve Tasarım Merkezi'ni de ziyaret etti.

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"Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi" Trabzon TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu

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