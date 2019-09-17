Trabzon Teknokent'ten yapılan ihracat 4 kat arttı

Trabzon Teknokent çatısı altında faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerinin 2018 yılı ihracatı, önceki yıla göre 4 kat arttı.

Trabzon Teknokent'ten yapılan açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde "Kendi teknolojisini üretebilen Türkiye" hedefinde öncü teknoloji ve yenilik merkezlerinden biri olma vizyonuyla kurulan ve Eylül 2010'da faaliyetlerine başlayan Trabzon Teknokent'in, teknoloji üretimine ve ülke ekonomisine katkısının her geçen yıl arttığı belirtildi.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdikleri ürünlerin 2018 yılı ihracatının 3 milyon 791 bin 167 dolar olduğu aktarılan açıklamada, 2017 yılına oranla bölgeden yapılan ihracatta yaklaşık 4 kat artış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölgede, 2018 yılı yurt içi toplam satış oranında da 2017 yılına göre yüzde 49,20'lik artış ile 12 milyon 761 bin 660 liralık satış gerçekleştiğine işaret edilerek, bölgeden yapılan ihracatın toplam cirodaki payının 2017 yılında yüzde 39,54 iken, 2018 yılında yüzde 63,29 seviyelerine yükseldiği kaydedildi.