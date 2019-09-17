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Trabzon Teknokent'ten yapılan ihracat 4 kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Bölgede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerinin 2018 yılı ihracatı, önceki yıla göre 4 kat artarak 3 milyon 791 bin 167 dolar oldu

Trabzon Teknokent çatısı altında faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerinin 2018 yılı ihracatı, önceki yıla göre 4 kat arttı.

Trabzon Teknokent'ten yapılan açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde "Kendi teknolojisini üretebilen Türkiye" hedefinde öncü teknoloji ve yenilik merkezlerinden biri olma vizyonuyla kurulan ve Eylül 2010'da faaliyetlerine başlayan Trabzon Teknokent'in, teknoloji üretimine ve ülke ekonomisine katkısının her geçen yıl arttığı belirtildi.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdikleri ürünlerin 2018 yılı ihracatının 3 milyon 791 bin 167 dolar olduğu aktarılan açıklamada, 2017 yılına oranla bölgeden yapılan ihracatta yaklaşık 4 kat artış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölgede, 2018 yılı yurt içi toplam satış oranında da 2017 yılına göre yüzde 49,20'lik artış ile 12 milyon 761 bin 660 liralık satış gerçekleştiğine işaret edilerek, bölgeden yapılan ihracatın toplam cirodaki payının 2017 yılında yüzde 39,54 iken, 2018 yılında yüzde 63,29 seviyelerine yükseldiği kaydedildi.

- "Trabzon Teknokent'in uluslararası pazarı genişledi"

Bölgeden, faaliyete başladığı günden 2018 yılı sonuna kadar toplamda 93,5 milyon liralık yurt içi satış yapıldığı, 8,3 milyon dolarlık da ihracat gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Trabzon Teknokent'in uluslararası pazarının genişlediği aktarıldı.

Açıklamada, Trabzon Teknokent'te faaliyet gösteren firmalar tarafından 2017 yılında Kazakistan, Azerbaycan, ABD, Pakistan ve İngiltere gibi ülkelere ihracat yapıldığı vurgulanarak, 2018 yılında ise Nahçıvan, Almanya, Fransa, Hollanda, Güney Kore gibi daha önce ihracat yapılmayan ülkelerin pazarlarına da teknolojik ürünlerle girildiği belirtildi.

Gelecek yıllarda uluslararası pazarların daha da genişlemesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dijital dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, Trabzon Teknokent'ten yapılan ihracatın yüzde 82,3'ünü yazılım ürünleri oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda diğer sektörlerin de ihracattaki paylarında artışlar hedeflenmiştir. Uluslararası düzeyde rekabet edebilmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için Ar-Ge ve inovatif çalışmalar sonucunda elde edilen, teknoloji tabanlı yüksek katma değerli ürünler geliştirmek zorunlu hale gelmiştir. Trabzon Teknokent bu doğrultuda oluşturduğu hedeflerine uygun ekosistemi ile kamu, üniversite ve sanayi iş birliği çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir."

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Ar-Ge çalışmaları artış ihracat Trabzon Trabzon Teknokent

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