FİNANS

Trabzon Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

Levant kalite fındığın kilogramı 15,60-15,75 liradan işlem gördü

Trabzon'da serbest piyasada levant kalite fındığın kilogramı 15,60-15,75 liradan işlem gördü.

Borsada fındık ve fındık mamullerinde fiyatları şöyle:

Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat Levant 15,60 15,75 Sivri 15,40 15,55 Tombul 15,95 16,10

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdiDoğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştuTürkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Trabzon Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Bakan açıkladı: Yenisi geliyor

Bakan açıkladı: Yenisi geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.