Trabzon Toplu Açılış Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 17 yılda Trabzon'a 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını söyledi.

Varank, Atatürk Alanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, memleketi Trabzon'da bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Bugün ebediyete uğurladıkları Trabzonlu şehit Akın Çelebi ile dün ve bugün yapılan operasyonlarda şehadete ulaşan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Varank, "Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimize Rabbim güç, kuvvet versin, ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Varank, bugün bir kez daha Trabzon'a yapılan hizmetlerin, yatırımların açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'daki her bir projenin bizzat takipçisi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bugün 1,3 milyar lira değerinde 216 projenin ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Altyapı hizmetlerinden yol çalışmalarına, spor tesislerinden kamu hizmet binalarına kadar birçok yeni eser ve hizmetimiz Trabzon'umuza hayırlı, uğurlu olsun. Tüm bu eserlerin hayata geçmesinde emeği olanlardan Allah razı olsun. Son 17 yılda Trabzon'a 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık."