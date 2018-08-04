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Trabzon ve İskenderun TSO'lar "kardeş oda" oldu

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 18:27 | Son Güncelleme

Trabzon TSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Umarız güneyin Trabzon üzerinden Rusya ile ilişkisi gelecekte yeniden, geçmişteki seviyeye gelir" - İskenderun TSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz: - "İş dünyası olarak heyecanla beklediğimiz Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş Yol Projesi'nin tamamlanmasının ardından Akdeniz'deki illerimiz, Karadeniz'deki illerimize ve Kuzey-İskandinav ülkelerine erişimde nakliye maliyetleri açısından önemli avantaj sağlamış olacak"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası başkanları arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı.

İskenderun TSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyetle TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Hacısalihoğlu, heyet üyelerine kentin ve bölgenin ticari potansiyelinin yanı sıra projelere ilişkin de bilgi aktardı.

Şehirler arasındaki irtibatın sürdürülebilir olmasının en büyük arzuları olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Turizm amaçlı gidip gelelim ancak ticari ilişkileri de unutmayalım. Birbirimizi ve şehirlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tanımak adına geleceğe dönük atılacak adımlar konusunda ortak çalışmalar yapmayı diliyoruz." dedi.

Hacısalihoğlu, bu açıdan değerlendirildiğinde imzaladıkları "kardeş oda" protokolünün, ilişkilerin sürdürülebilir hale getirilmesi konusunda geleceğe dönük yerinde bir adım olduğunu vurguladı.

Rusya ile kapıların açık olduğu dönemde adeta bütün Türkiye'nin Trabzon üzerinden Rusya'ya aktığını dile getiren Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya'da büyük bir pazar vardı ve bu pazara Trabzon'dan açılım sağlanıyordu. Rusya Federasyonu'nda olimpiyatlar nedeniyle bazı limanların kapanması, aradaki ulaşım ve ticarete engel oldu. Trabzon'da eskiden 10'un üzerinde feribot Rusya'ya çalışıyordu. Güney bölgesinin yaş sebze ve meyvesi tırlarla Trabzon'a geliyor buradan feribotlarla karşıya geçiyordu. İnsan ve yük bir arada olunca ilişkiler daha ileri seviyede oluyor. Şimdi başka kapılardan yük taşımaya devam ediliyor ancak insan faktörü olmadan sadece yük taşıyarak ilişkilerdeki gelişme kısıtlı oluyor. Umarız güneyin Trabzon üzerinden Rusya ile ilişkisi gelecekte yeniden, geçmişteki seviyeye gelir."

Hacısalihoğlu, aynı şekilde Suriye tarafında bir gelişme olursa karşılıklı iş birliği yapılabileceğini de dile getirerek, "Trabzon'un hinterlandında Rusya'nın büyük kesimi, Kafkaslar, İran, Türki Cumhuriyetler var. Lojistik olarak belli merkezlerin özellikleri kolay kolay değişmiyor. Trabzon da bu merkezlerden biri konumundadır." diye konuştu.

Son yıllarda turizm hareketinin Körfez ülkeleri merkezli çok geliştiğini anlatan Hacısalihoğlu, "Turizme bölgesel olarak bakıyoruz. Bölgenin her yerinde altyapının gelişmesini destekliyoruz. Oda olarak dışa açılma politikası yürütüyoruz. İş adamlarımızın dışa açılmasını teşvik ediyoruz. Üretim ve ihracatı geliştirerek iş birlikleri kurmalıyız." dedi.

- Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş Yol Projesi

İskenderun TSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ise iki ilin birçok benzer özelliği olduğuna dikkati çekerek, Trabzon'un ihracat, turizm, sosyal ve kültürel anlamda ülkeye kattığı değer açısından çok önemli illerden olduğunu söyledi.

Kardeş oda protokolü sonrasında iş insanlarının karşılıklı ticaretlerini geliştirmek üzere sık sık bir araya gelmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Hatay, Trabzon ile aynı özellikleri ve değerleri taşıyan illerden biri. Trabzon'un Rusya ve Kafkasya'ya açılan kapı olması gibi Hatay da Suriye, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yakınlığıyla Trabzon ile benzeşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Hatay'dan Karadeniz'e yapılacak bağlantı yolu projesine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Hatay'dan yola çıkan tır, 18-19 saatte Karadeniz kıyısına ulaşmakta. Hatay- Karadeniz bağlantı yolu açılırsa bu mesafenin 680 kilometreye yani 9,5-10 saate kadar inebileceğini biliyoruz. Bu yolda büyük çalışma var. Kısa sürede bitmemesinin nedeni çok sayıda tünel olması. Bu çalışmalar tamamen sonuçlandığında inanıyorum ki ulaşım, navlun ve rekabet açısından iki bölgeye de büyük fayda sağlayacak."

Hatay'dan Rusya'ya ticaret ve ihracat yapan çok sayıda firma bulunduğunun altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak heyecanla beklediğimiz Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş Yol Projesi'nin tamamlanmasının ardından Akdeniz'deki illerimiz, Karadeniz'deki illerimize ve Kuzey-İskandinav ülkelerine erişimde, nakliye maliyetleri açısından önemli bir avantaj sağlamış olacak. Aynı şekilde Karadeniz'deki illerimiz de hem Akdeniz'e hem de İskenderun Limanı üzerinden Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ulaşımda ciddi bir lojistik avantaja sahip olacak."

Konuşmaların ardından Hacısalihoğlu ile Yılmaz arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

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