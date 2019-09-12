FİNANS

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi istihdama katkı sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Trabzon'un Arsin ilçesinde kurulacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde ilk etapta 7 bin, zaman içinde de 15 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor - TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde üstyapı olarak 1,2 milyar dolar civarında özel sektör tesis yatırımı yapılacak. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında da ihracat gerçekleştirilecek"

TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'un Arsin ilçesinde 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde ilk etapta 7 bin, zaman içinde de 15 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan bir alanın "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edildiğini, buna ilişkin kararın da 24 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Hacısalihoğlu, bu projenin Trabzon'un önünü açacak önemli projelerden olduğunu belirtti.

Hacısalihoğlu, yatırım adası endüstri bölgelerinin kuruluş amacının ülkenin sanayi stratejik planına bağlı olarak orta ve yüksek teknolojik ürünler üretilmesi olduğunu, bu amaca uygun şekilde Trabzon'da da katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için altyapı çalışması yapıldığını dile getirdi.

Bu çalışmalar için Rusya Federasyonu, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetleri ve İran dahil geniş bir hinterlanda açılan Doğu Karadeniz'in seçildiğini belirten Hacısalihoğlu, en uygun yer olması dolayısıyla da yatırım endüstri adasının Trabzon'da kurulmasına karar verildiğini anlattı.

Bölgenin 3 bin dönüm üzerine kurulacağını aktaran Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Burada yapılacak yatırım ilk etapta 7 bin civarında istihdam sağlayacak ve zaman içinde istihdam edilen kişi sayısı 15 bine çıkacak. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinde üstyapı olarak 1,2 milyar dolar civarında özel sektör tesis yatırımı yapılacak. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında da buradan ihracat gerçekleştirilecek. Buna bağlı olarak da ülkemizin orta ve yüksek teknoloji altyapısı kurularak uluslararası piyasalara ihracatı ön plana çıkarılacak. Orta ve yüksek teknolojide yan sanayinin de gelişmesi doğrultusunda mevcut altyapı hazır hale getirilecek. Bu başlıkları dikkate alarak baktığımızda, gerek istihdam gerek üretim gerek ihracatla Türkiye'nin sanayi strateji planına uygun yatırım yapılması için alınan karara uygun şekilde yol alındığını görüyoruz."

- Proje altyapı ihalesi 17 Eylül'de

Projede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle bu aşamaya gelindiğini belirten Hacısalihoğlu, "Bu projenin de belirli süreç içinde tamamlanarak üretim yönünde, endüstrinin gelişmesi konusunda gerekli altyapının hızlı bir şekilde kurularak ülkemizin gelişmesine çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bizim de bu arada uluslararası teknolojik firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bakımdan şehrimizi, bölgemizi ve ülkemizi teknolojiyle tanıştırma ve sürekli iyileştirme konusunda önemli bir yatırım olacağını belirtmek istiyorum." dedi.

Hacısalihoğlu, proje altyapı ihalesinin 17 Eylül'de gerçekleştirileceğini ve projenin bir yılda hazırlanacağını söyledi.

Bu süreç devam ederken yatırımcılarla görüşmeleri sürdüreceklerini dile getiren Hacısalihoğlu, "Proje hazırlandıktan sonra da 3-4 yıl içinde tamamlanacak gibi gözükmekte. Dolayısıyla bugüne kadar bu doğrultuda gerek sanayi strateji planında olması, gerekse ülkenin yatırım planına alınması konusunda gerekli gayretler gösterilmiş ve adımlar atılmıştır. İnanıyoruz ki belki çok daha kısa zamanda bu proje hayata geçecektir." diye konuştu.

Suat Hacısalihoğlu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, milletvekilleri, emeği geçen dönemin tüm bakanları, valileri, milletvekilleri, yerel yöneticiler, projeye sahip çıkan iş adamları ve Trabzonlulara teşekkür etti.

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesiHasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu

En Çok Okunan Haberler

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Türkiye'de ikinci olacak! 2020'de tamamlanacak

Türkiye'de ikinci olacak! 2020'de tamamlanacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TMO, Erbaa’da fındık alımına başladı

TMO, Erbaa’da fındık alımına başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.