Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Genel Kurulu yapıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı.

Ustaoğlu, mevcut durum, gelecekte yapılacak faaliyetler ve diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, "Bölgemizin, ilimizin, ülkemizin istihdamına, ekonomisine, iş dünyasına büyük katkı sağlayacak bu önemli yatırımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ise bundan sonraki süreci de şehrin dinamiklerinin katkılarıyla sonuçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da Kasım 2013'de başlatılan sürecin bugüne geldiğini vurgulayarak, "Projeye hizmet veren o dönemki valimiz rahmetli Recep Kızılcık'a, dönemin DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım'a, o günden bugüne kadarki valilerimiz ve belediye başkanlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Arsin'in geçmiş dönem belediye başkanı Erdem Şen'in destekleri oldu. Kanunun çıkarılması konusunda eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'nün çok büyük desteği oldu." diye konuştu.