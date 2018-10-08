FİNANS

Trabzon'a gelen yabancı turistlere memnuniyet anketi

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yabancı turistlere uygulanan memnuniyet anketinde, Körfez ülkelerinden kente gelen turistlerin ortalama kalış süresinin 7,6 gün, kişi başı harcadıkları ücretin ise 2 bin 340 dolar olduğu belirlendi

Trabzon'da, yapılan anketle, Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin şehirde ortalama kalış süresinin 7,6 gün, kişi başı harcadıkları ücretin ise 2 bin 340 dolar olduğu belirlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde eylül ayı içinde turistlere yönelik memnuniyet anketi gerçekleştirildi.

Çoğunluğu Körfez ülkelerinden gelen 238 kişiye uygulanan ankete katılanların yüzde 72,3'ü ilk kez, yüzde 27,7'si ise daha önceden bir ya da daha çok kez kente geldiğini belirtti.

Ankette yöneltilen, "Trabzon'un adını nereden duydunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 47,7'si arkadaş ve akraba tavsiyesi yanıtını verirken, yüzde 38,5'i de internet ve sosyal medyadan şehri öğrendiğini ifade etti.

Yaptıkları tatille ilgili yüzde 81,5'i çok memnun olduğunu belirten turistlerin yüzde 1,6'sı ise orta seviyede memnun kaldığını aktardı. Anket sonucunda turistlerin Trabzon'da ortalama kalış sürelerinin 7,6 gün olduğu, uçak biletleri hariç kişi başına ortalama 2 bin 340 dolar harcadıkları da belirlendi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, her yıl uyguladıkları bu tür anketlerin turizmde gelinen noktayı göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hacısalihoğlu, turistlerin kalış süresinin 8 güne yaklaşmasının iyi bir gelişme olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kişi başı harcadıkları paranın 2 bin 300 doları geçmesi çok önemli. Bölge ekonomisine ciddi şekilde katkı sağlıyorlar. Yüzde 50'ye yakın bölümünün arkadaş ve akraba tavsiyesiyle geldiğini belirtmesi önemli bir nokta. Buraya gelen turistlerin memnuniyet düzeyini artırdığımız sürece bizleri tavsiye etme oranları da artacaktır. Bu nedenle her gelen turiste turizm elçimiz gözüyle bakmalı, onları memnun ederek buradan göndermeliyiz."

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