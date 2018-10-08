Trabzon'a gelen yabancı turistlere memnuniyet anketi

Trabzon'da, yapılan anketle, Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin şehirde ortalama kalış süresinin 7,6 gün, kişi başı harcadıkları ücretin ise 2 bin 340 dolar olduğu belirlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde eylül ayı içinde turistlere yönelik memnuniyet anketi gerçekleştirildi.

Çoğunluğu Körfez ülkelerinden gelen 238 kişiye uygulanan ankete katılanların yüzde 72,3'ü ilk kez, yüzde 27,7'si ise daha önceden bir ya da daha çok kez kente geldiğini belirtti.

Ankette yöneltilen, "Trabzon'un adını nereden duydunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 47,7'si arkadaş ve akraba tavsiyesi yanıtını verirken, yüzde 38,5'i de internet ve sosyal medyadan şehri öğrendiğini ifade etti.

Yaptıkları tatille ilgili yüzde 81,5'i çok memnun olduğunu belirten turistlerin yüzde 1,6'sı ise orta seviyede memnun kaldığını aktardı. Anket sonucunda turistlerin Trabzon'da ortalama kalış sürelerinin 7,6 gün olduğu, uçak biletleri hariç kişi başına ortalama 2 bin 340 dolar harcadıkları da belirlendi.