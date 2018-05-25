Trabzon’da 3 milyon turist hedefi

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TRABZON Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, turizmde her geçen yıl gelişim kaydedilen kenti, bu yıl 750 bini yabancı olmak üzere 3 milyon turistin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ülke turizmi açısından önemli noktaya geldiklerini belirterek, Trabzon’da turizmin her geçen gün gelişim kaydettiğini söyledi. Geçen yıla göre, yılın ilk 4 ayında kenti ziyaret edenlerin sayısında yaklaşık yüzde 85 artış sağlandığını kaydeden Ayvazoğlu, "Trabzon turizmi açısından önemli bir yıl geçireceğimiz inancındayım. Biz eğer Trabzon turizminde sürdürülebilirliğini artırmak istiyorsak halkımız, turizmcilerin ve tüm paydaşların yapması gereken bir şey var. O da Trabzon'a gelecek olan turistin memnuniyetini artıracak tüm yapıları ortaya koymaktır. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Önemli olan turistin memnuniyetidir. Memnuniyet artarsa kalış süresi de artacaktır'' dedi.

‘3 MİLYON TURİSTİ HEDEFLİYORUZ’

Trabzon'un Arap turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Ayvazoğlu, "Trabzon'un turizm rakamlarına bakacak olursak sadece yabancı turist açısından geçen yılın Nisan ayı ile bu yılın Nisan ayına oranla yüzde 300 artış var. Geçen yıl şehrimize 869 bin dış hatlardan direkt seferlerle yabancı turist gelmişti. Bu yılın bu turist sayısının yeni ek uçak seferi ile 1 milyonun üzerinde olacağı inancındayım. Aynı zamanda geçen yıl 2 milyon 190 bin kişi bazında turisti ağırlamışken bunun 500 bini yabancı turist oldu. Bu yıl toplamda 3 milyon turisti hedefliyoruz. Gelen yabancı turist sayısının en az 750 bin civarında olacağının beklediğini ifade etmek istiyorum. Bu rakamları EMİTT Fuarı'nda, Arabistan'daki Cidde Fuarı'nda ve son Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Fuarı'nın geri dönüşlerinden almış bulunmaktayız. Trabzon turizmi bu yıl bence zirve noktasını yaşayacaktır'' diye konuştu.

Trabzon’da yerli- yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Uzungöl ve Sümela Manastırı geliyor. Turistler, Karadeniz yaylalarını da ziyaret ediyor.

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