FİNANS

Trabzon'da 60 milyon liraya mal olan sanayi sitesi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Araklı ilçesinde TOKİ'nin inşa ettiği 216 iş yerinin bulunduğu Araklı Sanayi Sitesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da telekonferansla bağlandığı törenle hizmete açıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen 216 iş yerinin bulunduğu Araklı Sanayi Sitesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla bağlandığı törenle hizmete açıldı.

İlçeye bağlı Yolgören Mahallesi'nde 65 dönüm üzerine inşa edilen sanayi sitesinin açılış törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Muhammet Balta, burada yaptığı konuşmada, dünya lideri Erdoğan'ın 2 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirdiği mitinge büyük katılım sağlayan Araklılılara teşekkür etti.

Araklı Sanayi Sitesinin inşası öncesinde yaşanan sürece ilişkin bilgi aktaran Balta, modern sanayi sitesinin gençlere iş ve aş imkanı sağlayacağını söyledi.

Balta, sanayi sitesine ulaşımı sağlayan yoldaki sorunların giderileceğini vurgulayarak, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Trabzon'un hizmetine gönderdiği 30 milyon liranın bir kısmı bu yol için harcanacak. Yolun ihalesi ayın 22'sinde yapılacak ve hem burada çalışanların hem de ilçe halkımızın hizmetine sunulacak." dedi.

Sanayide bin bir zorluk içinde çalışanların helal kazanç elde etmek için alın teri döktüğünü dile getiren Balta, "Birçok zorlukla mücadele ederek hem istihdama katkıda bulunacaklar hem de Araklı'ya hizmet edecekler. Bu tesisler açıldığı zaman biz mutlu oluyoruz niye? Çünkü binlerce insan bize iş bulmak için geliyor. Bu tesislerde gençlerimize iş verilecek, bu tesisler organize sanayi bölgelerinin altyapısını oluşturacak." diye konuştu.

Balta, vatandaşlardan, AK Parti'nin yeniden belediye başkan adayı gösterdiği Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'ye destek isteyerek, "Başkanımızın verdiği tüm sözlerin arkasındayız. Sizleri seviyoruz ve sizlerin hizmetkarı olmaktan her zaman gurur duyduk." ifadesini kullandı.

- Erdoğan, açılışa telekonferansla katıldı

İstanbul'da Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"nde halka hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene telekonferansla bağlandı.

Erdoğan, "Hep birlikte Trabzon'da da atacağımız bu adımla hamdolsun bir rahatlama gelecek." dedi.

Yaklaşık 60 milyon liraya mal olan Araklı Sanayi Sitesinin açılışını Vali Ustaoğlu, milletvekilleri Balta, Günnar, Ayvazoğlu ve Cora ile diğer ilgililerle gerçekleştirdi.

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Araklı Sanayi Sitesi açılışı Erdoğan telekonferans bağlantısı Trabzon

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