Trabzon'da 8. İstihdam Fuarı düzenlenecek

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İbrahim Büyük, geçen yıl 10 bin 339 iş ve staj başvurusu alınan, bin 4 kişinin de işe yerleştirildiği veya iş başı eğitim programlarından faydalandığı Trabzon İstihdam Fuarı'na bu yıl 17 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Büyük, şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Trabzon Valiliği himayesinde, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü organizatörlüğünde 11-12 Nisan'da 8. Trabzon İstihdam Fuarı'nın organize edileceğini belirtti.

Geçen yıl 7-8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 7. Trabzon İstihdam Fuarı'na 13 bin 851 ziyaretçi ve 107 firmanın katıldığını anımsatan Büyük, etkinlik süresince 10 bin 339 iş ve staj başvurusu alındığını, bin 4 kişinin de fuarın ardından işe yerleştirildiğini veya iş başı eğitim programlarından faydalandığını vurguladı.

Büyük, bu yıl düzenlenecek fuara ise en az 17 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"98 firmanın binlerce iş ve staj talebiyle katılacağı bu büyük organizasyonla ilimizdeki iş gücü arzı ile iş gücü talebinin bir araya getirilerek mesleki eğitim, istihdam, girişimcilik ve insan kaynakları konularında taraflar arasında iş birliğinin kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Temel amacımız, nitelikli iş arayanlarımıza, gençlerimize iş gücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak, çalışma hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek, staj, part-time çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları hakkında bilgilendirmektir."