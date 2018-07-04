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Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde arazi yetersizliği nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), dağın zirvesinde yapılması kararlaştırıldı.

Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde arazi yetersizliği nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), dağın zirvesinde yapılması kararlaştırıldı.
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde OSB yapımı planlanan alana gezi düzenlendi. Geziye, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Vakfıkebir OSB Müteşebbis heyetinde bulunan Şaban Bülbül'ün yanı sıra çok sayıda işadamı katıldı.
Vakfıkebir OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Şaban Bülbül, 3 bin metrekareden 20 bin metrekareye kadar 65 adet sanayi parselinin yer aldığı Vakfıkebir OSB için başvuruların alınmaya başlandığını belirtti. Bülbül, "Karma OSB olarak planlanan Vakfıkebir OSB’de 24 sektöre ait yatırımlar yapılabilir. Başvurular alınmaya başlandı. Yeterli talep gelmesi durumunda yer tahsisi aşamasına geçilecek. Düz alanda sanayi bölgesi kurmakla dağın tepesinde sanayi alanı kurmak arasındaki farkı ve zorluğu hepimiz biliyoruz. Özellikle Trabzon gibi bölgelerde sanayi alanı oluşturmanın zorluğu da ortada. Teşvikler de mutlaka buna göre verilmelidir" dedi.
14 firmanın yer tahsisi için müracaatlarını yaptığını ifade eden Bülbül, "Yer tahsisi ihtiyacı duyan işletmelerin bir an önce başvurularını yapmasını ve bölgenin işler hale getirilmesini bekliyoruz. İstimlak sorunu yok. Bugüne kadar aldığımız tahsis başvurularının büyük çoğunluğu gıda sektörü. Orada yer alacak sektörlerin birbiriyle etkileşimini minimize edecek şekilde tahsis yapmayı planlıyoruz. OSB içindeki bir işletmenin diğer alanlara, sektörlere zarar vermemesi gerekiyor. Arıtmasının, çevresinin çok iyi şekilde yapılması gerekiyor. Vakfıkebir OSB'yi belki de arıtması, suyu, çevre düzenlemesiyle, sosyal donatısıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgesi haline getirebiliriz. Sadece işletmelere değil, orada yaşayanlara da değer katan bir bölge haline gelebilir" diye konuştu.
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta da yaklaşık olarak 810 dönümlük alanda kurulacak OSB'nin İmar Planlarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını belirterek OSB'de çevre kirliliği oluşturmayan sektörler başta olmak üzere arsa tahsisi için ön başvurular alınmaya başlandığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacakTrabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacakTrabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacakTrabzon'da dağın zirvesine OSB kurulacak

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