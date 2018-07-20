Trabzon'da enerji nakil hattı yapım işi ihalesi

ANKARA (AA) – Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi alanının enerji nakil hattı yapım işi ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Keşif bedeli 3 milyon 924 bin 250 lira, geçici teminat bedeli ise 274 bin 697 lira 50 kuruş olarak belirlenen ihale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasının 159 numaralı toplantı salonunda, 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak.

