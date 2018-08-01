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Trabzon'da fındık hasadı horonla başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

TRABZON'da bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta hasat dönemi başladı.

Trabzon'da fındık hasadı horonla başladı

Fatih TURAN-Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da bölgenin en önemli geçim kaynağı fındıkta hasat dönemi başladı. Sahil kesimlerinde bahçeye giren üreticiler ilk hasadı kemençe eşliğinde, halk oyunları ekibinin gösterileri arasında gerçekleştirdi.
Ekonomi Bakanlığı, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından kentin sahil kesimi için belirlenen fındık hasat tarihinde, Trabzon'da üreticiler bahçeye girdi. Bölgede ilk fındık hasadı için etkinlik düzenlendi. Yalıncak Mahallesi''ndeki bir bahçede toplanan üreticiler, kemençe eşliğinde halk oyunları ekibinin gösterisini izledi. Üreticilerinde eşlik ettiği horonun ardından ilk fındık hasadı gerçekleştirildi.
Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, hasat sezonunu şenlik havasında açtıklarını belirtti. Eyüpoğlu, "Bakanlıkça belirlenmiş fındık toplama tarihleri kapsamında çiftçilerimize daha bilinçli ve daha kaliteli ürün elde etmeleri ve gülmeleri için horon ve şenlik havasında fındık toplama sezonunu açtık. Amacımız, çiftçilerimizin daha bilinçli ve daha kaliteli ürün elde etmeleridir. Daha önce odamız olarak, arazide üreticimize pek çok uygulamalı eğitimler verdik. Şu anda da anlattıklarımızın meyvesini toplamaya başladık. Fındık toplamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar var. Öncelikle toplama tarihinden önce toplanmaması gerekir. Dalı salladığınızda fındığın yere düşmesi lazım. Bu şekilde toplama önümüzdeki sezonun ürününe de olumlu katkı sağlamaktadır" dedi.
'ÇİFTÇİ OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR'
Çiftçinin ayakta durması gerektiğine işaret eden Eyüpoğlu, yeni hasat döneminin hayırlı olması temennisinde de bulundu. Eyüpoğlu, "Bu ürün, ihraç edilen bir ürün ve milli gelir. Dolayısıyla, biz bunu bir milli dava olarak görmemiz lazım. Bakanlığın belirlemiş olduğu rekoltenin, Trabzon'da geçen yıla göre daha düşük olduğunu biliyoruz. Biz tabi ki, emeğinin de heba olmaması lazım. Çünkü sonuçta burada bir emek var ve bu bedenen çalışarak elde edilen bir ürün. Bizim beklentimiz, vatandaşın mağdur olmamasıdır. Devletimizin, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinde bu konuyu müdahale etmesi gerekir. Bölgede üretici çok, alıcı ise bir elin parmakları kadar. Dolayısıyla burada bir rekabet ortamı da oluşamıyor. Tabii ki burada bu işin ticaretini yapan kişiler de bu işten para kazanması gerekiyor. Ama şimdi şunu da unutmayalım; çiftçi olmadan hiçbir şey olmuyor. Çiftçinin ayakta durması lazım. Kaliteli bir ürün elde etmemiz lazım ki, vatandaş ta para kazansın, ülkemiz de döviz kazansın. Ürünümüzü dünya ülkelerine ihraç ediyoruz, bu bizim için, kent ve bölge için müthiş bir fırsat. Bu fırsatı daha iyi fırsatlara çevirmemiz lazım" diye konuştu.
'FİYAT DA HORON GİBİ YUKARI OYNAYACAKTIR'
Üretici Yalçın Bayram da bereketli bir sezon beklediklerini anlatarak, "Hasadımızı horonla başlattık. Bu yıl inşallah bereketli bir sezon geçireceğiz. Bahçemize almış olduğumuz teknik destekle ile beraber bu yıl beklentilerimiz çok iyi. Fiyat olarak, beklentimiz var. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü serbest piyasaya bırakıldı. Şu anda biz de hasada başladık, fiyatı da bekliyoruz inşallah. Fiyatı da en yakın zamanda açıklarlar. Biz de mutlu olarak, hem bize, hem tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Horonla başladık. İnşallah fiyat da horon gibi hep yukarıya oynayacaktır" ifadelerini kullandı.
'TEK DÜŞÜNCEMİZ FİYAT'
Bahçede fındık toplayan Fatma Demirtaş ise, sezona mutlu başladıklarını ifade ederek, "Sezona mutlu ve güzel başladık hayırlısıyla inşallah. Umarız, fiyatlar da güzel olur. İnşallah iyi bir fiyat alırız. Yorucu bir iş, kolay değil. Tek düşüncemiz fiyat. Devletimizden artık fiyata güzel bir şeyler bekliyoruz" diyerek yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da fındık hasadı horonla başladıTrabzon'da fındık hasadı horonla başladıTrabzon'da fındık hasadı horonla başladıTrabzon'da fındık hasadı horonla başladı

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