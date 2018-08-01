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Trabzon'da fındık hasadı yağmurlu havada başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Kentte sahil kesimi için açıklanan tarihe göre üreticiler, bahçelerde fındık toplamaya başladı

Trabzon'da fındık üreticileri, sahil kesimi için açıklanan tarihe göre ürünlerini hasat etmeye başladı.

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından şehirdeki üreticiler bugün bahçeye girdi. Üreticiler, 2018 ürünü için zorlu arazi koşulları ve yağışa rağmen el birliğiyle fındığı toplamaktan vazgeçmedi.

Yomra ilçesine bağlı Şanlı Mahallesi'nde 85 dönüm fındık bahçesi bulunan Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı havanın toplama verimini olumsuz etkilemesine karşın fındık hasadına başladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce fındık bahçelerindeki ağaçların altında biçme işlemi yaptıklarını anlatan Şahin, "Bu çalışmalar motorlarla beraber 7 kişiyle 3 gün sürdü. Daha sonra ise bugün itibarıyla bahçelere girerek hasada başladık. Yaklaşık 24 işçi bahçemizde günlük yevmiye karşılığında çalışıyor. Yaklaşık olarak bir hafta ya da 10 gün içerisinde toplama işlemini bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Fındığın hakkı 13-14 lira"

Fındıkta verimi iyi bulduğuna değinen Mustafa Şahin, "Fındığın fiyatının 15 lira olmasını isteriz tabii ama hakkı bence 13-14 lira. Bu seneki verim de kısım kısım değişiyor. Geçen sene 8 ton fındık aldık. Bu yıl da yaklaşık olarak hemen hemen aynı rakamı yakalarız. Önemli bir emek var ama karşılığı oluyor. Üretici bu seneki fındığı 12 liradan aşağıya satarsa, cebinden para çıkacak demektir. O nedenle fiyatların bu seviyenin üzerinde olmasında bekliyoruz." diye konuştu.

İl merkezine bağlı Derecik Mahallesi'ndeki bahçesinde fındık hasadına kızıyla birlikte başlayan Fatma Akgün ise yağmura rağmen fındığı toplamaları gerektiğine işaret ederek, "Eğer toplamazsak fındık tane şeklinde yere düşüyor ve daha sonra onu toplamak bizim için zor oluyor. Bu sene için de bahçemde geçen seneye göre verimi iyi olarak görüyorum. Şimdiden Allah bereket versin." dedi.

Günlük yevmiye karşılığında Yomra'daki bir bahçede çalışan Kezban Yavuz da severek ve isteyerek fındık topladığını, alışkın oldukları Karadeniz'in yağmurlu havasının çalışmalarını etkilemediğini dile getirdi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ise 0-250 metre rakımlı sahil kesiminde 1 Ağustos, 251-500 metre rakımlı orta kesimde 6 Ağustos, 500 metre ve üzeri rakımlı yüksek kesimde ise 14 Ağustos'tan itibaren fındık hasadına başlanacağını bildirmişti.

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