FİNANS

Trabzon'da fındık üreticisi ve işçisi verimden memnun

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Trabzon'un sahil kesimindeki fındık üreticileri ürünü hasat etmeye başladı - Üretici Emre Akgül: - "Bu sene fındıkta verimin iyi olmasından dolayı üreticinin de toplayıcının da yüzü gülmeye başladı"

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'un sahil ve düşük rakımlı kesimlerinde fındığın hasadına başlandı.

Son hazırlıklarını tamamlayan üreticiler ve işçiler, sabahın ilk ışıklarıyla fındık bahçelerine girerek güne başlıyor.

Coğrafi şartlar nedeniyle engebeli arazi içerisinde zor şartlarda çalışan işçiler, sepetlerinde biriktirdikleri fındıkları bahçelerde bulunan daha büyük çuvallara döküyor.

Yaklaşık 30 kilogram gelen çuvalları araziden indirerek araçlara dolduran işçiler, çoğu zaman yağışlı geçen günün belirli zamanlarında verilen molalar sayesinde dinlenme imkanı buluyor.

Saat 07.00'de başlayan fındık hasadı, hava şartlarının iyi olması durumunda akşam 18.00'e kadar devam ediyor. Toplanan fındıklar ise çuvallar halinde götürüldükleri kapalı ya da açık alanlara serilerek kurutuluyor.

Bu yılki iyi verim ve yüksek fiyat, bahçe sahipleri ve fındık işçilerinin yüzünü güldürüyor.

Yomra ilçesine bağlı Kavala köyündeki 3 dönümlük arazisinde fındık hasadına başlayan Halis Emre Akgül, AA muhabirine, 20 işçinin fındık topladığı bahçesindeki üründen geçmiş yıllara oranla son derece memnun olduğunu söyledi.

Kent genelinde verimin iyi olduğu yönünde haberler aldıklarına değinen Akgül, "Bu sene çok şükür hasat ve fındığın verimi çok güzel. Bahçemizde 20 fındık toplayıcısı ile hasada başladık. Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar, çok güzel fiyat açıkladı. Ayrıca TMO'nun fındık alacağını söylemesi bizleri ayrıca mutlu etti." ifadesini kullandı.

Akgül, TMO'nun fındık alacak olmasının fiyatlarda istikrarın sürdürülebilmesi için önemli olduğuna işaret ederek, "Böylelikle fındık fiyatları üreticiyi de işçiyi de memnun edecektir. İnşallah bu yıl hava müsaade ettiği sürece yüzümüz gülecek. Yağmur yağmadan fındığımızı toplayıp kurutmak istiyoruz. Rızkımıza razıyız ve artık nasip diyoruz." dedi.

- "Fındığın çok olması mutluluk getiriyor"

Verimin iyi olmasının üreticiler kadar işçileri de mutlu ettiğini ifade eden Akgül, "Bu sene fındıkta verimin iyi olmasından dolayı üreticinin de toplayıcının da yüzü gülmeye başladı. Geçen sene insanlar fındık toplamak için 20 gün ile sınırlı kalıyorlardı. Bu sene verim arttığı için bu süre en az 30 günü bulacaktır diye düşünüyoruz. Fındığın çok olması bize ve onlara da mutluluk getiriyor." diye konuştu.

Fındık toplayan işçilerle birlikte bahçeye girip eksik ve aksaklıkları tespit ederek ihtiyaçları karşılayanlara yörede, "Çavuş" adı veriliyor.

Kavala köyündeki fındık bahçesindeki 20 kişiyle "Çavuş" olarak görev yapan Avrasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Busenaz Baydar ise yaz mevsimlerinde fındık toplamayı küçük yaşlardan bu yana sürdürdüğünü söyledi.

- "Fındık fazla olunca daha zevkli toplanıyor"

Sabahın erken saatlerinde bahçeye girerek güne başladıklarını anlatan Baydar, "Saat 10.00'da mola veriyoruz. Öğlen ise namazın ardından yemek molası veriliyor. Bu sene geçen seneye göre daha iyi bir verim var, fındık daha fazla. Fazla olması bizim için daha avantajlı çünkü daha zevkli toplanıyor. Fındık az olduğu zaman dalları sürekli aşağıya çekiyor ve fındık aramak zorunda kalıyoruz." dedi.

Verimin yüksek olmasının işçiler olarak kendilerini de doğrudan etkilediğine dikkati çeken Baydar, "Fiyat çok iyi ve bize de yaradı. Çünkü Trabzon'da geçen sezon günlük yevmiyeler 110 lira civarındaydı. Bu sene ise hasadın başlamasıyla rakam 130 liraya kadar yükseldi." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
fındık hasat Trabzon

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