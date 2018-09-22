Trabzon'da gayrimenkule yabancı ilgisi

Trabzon, son yıllarda turizmin yanı sıra gayrimenkul yatırımında da yabancı turistlerden rağbet görüyor.

Doğal ve tarihi güzellikleri, ılıman iklimi, yaylaları ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan Trabzon'u yılda 2 milyonu aşkın turist ziyaret ediyor.

Turizmin gelişmesi, yabancıların kentteki gayrimenkul yatırımlarının da artmasını sağladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un Türkiye'de yabancıya konut satışında yıllardan beri ön sıralarda olduğunu söyledi.

Kentin bu yıl da ön sıralardaki yerini koruduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, "Trabzon'da yabancıya konut satışında sadece ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'lık bir artış söz konusu. 8 aylık ortalamada da yüzde 25'lik bir artış var." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, yeni yapılan düzenlemeye de dikkati çekerek, "Şu anda 250 bin dolarlık konut alan vatandaşlık hakkı alıyor. Bu bir avantajdı, bundan sonra da avantaj olacağını düşünüyoruz. Bunun sektöre de önemli bir katkı sağladığını söylemekte yarar var." dedi.