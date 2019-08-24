Trabzon'da geceleyen turist sayısı yüzde 28 arttı

MELTEM YILMAZ - Dağ ve yayla turizminin yanı sıra Sümela Manastırı, Uzungöl gibi çok sayıda tarihi ve turistik değere sahip Trabzon'da, ocak-temmuz döneminde geceleyen kişi sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 28 arttı. AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'da yılın 7 ayında 772 bin 366 yerli, 1 milyon 405 bin 145 yabancı olmak üzere 2 milyon 177 bin 511 ziyaretçi geceledi. Kentte geçen yılın aynı döneminde ise 546 bin 912 yerli, 1 milyon 154 bin 60 yabancı olmak üzere 1 milyon 700 bin 972 kişi gecelemişti. Buna göre kentte bu dönemde geceleyen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yerli ziyaretçide yüzde 41,2, yabancı ziyaretçide yüzde 21,8 ve genel toplamda ise yüzde 28 arttı. Yılın ocak-temmuz döneminde turizminden elde edilen gelir, Avrupa ülkeleri için 5 milyon 755 bin 520, Körfez ülkelerden ise 162 milyon 65 bin 520 dolar olmak üzere toplamda 167 milyon 821 bin 40 dolar olarak gerçekleşti. - Kent 602 tesis, 35 bin 951 yatak kapasitesine sahip

Trabzon'da geceleme, tesis ve yatak kapasitesinde de artış meydana geldi. Buna göre, tesis sayısı 602'ye, yatak kapasitesi ise 35 bin 951'e yükseldi. Kentte hizmet veren apart ve rezidans şeklinde kullanılan işletmeler hariç turizm işletmesi ve yatırım belgeli tesis sayısı 97, yatak sayısı ise 12 bin 534'e ulaştı. Kentte belediye belgeli 365 tesis, 17 bin 362 de yatak bulunuyor. Uzungöl turizm bölgesinde de tesis sayısı 140, yatak sayısı ise 6 bin 55 oldu. - En çok uçak Suudi Arabistan'dan geldi Trabzon'a yılın 7 ayında Suudi Arabistan başta olmak üzere 11 ülkeden 884 yabancı uçak geldi. Söz konusu dönemde kente Suudi Arabistan'dan 329, Birleşik Arap Emirliklerinden 137, Almanya'dan 130, Bahreyn'den 107, Kuveyt'ten 72, Ürdün'den 40, Umman'dan 34, Lübnan'dan 3, Rusya'dan 1, Avusturya'dan 1 ve Kazakistan'dan 1 uçak geldi. - Turistler müze ve ören yerlerine de ilgi gösteriyor Kente gelen turistler müze ve ören yerlerine de ilgi gösteriyor. Atatürk Köşkü'nü yılın 7 ayında 168 bin 115 yerli, 49 bin 489 yabancı olmak üzere 217 bin 604 turist ziyaret etti. Bu dönemde Sümela Manastırı 116 bin 526 turiste ev sahipliği yaparken, Çal Mağarası 87 bin 618, Ayasofya 73 bin 530 ve Trabzon Tarih Müzesi 25 bin ziyaretçiye kapılarını açtı.