FİNANS

Trabzon'da geceleyen turist sayısı yüzde 28 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Dağ ve yaylalarının yanı sıra Sümela Manastırı, Uzungöl gibi Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm değerlerine sahip Trabzon'da, ocak-temmuz döneminde geceleyen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 2 milyon 177 bin 511'e yükseldi - Söz konusu dönemde turizmden elde edilen gelir de 167 milyon 821 bin 40 dolara ulaştı - Kentteki müze ve ören yerleri de bu dönemde 106 bin 518'i yabancı 582 bin 355 turisti ağırladı

MELTEM YILMAZ - Dağ ve yayla turizminin yanı sıra Sümela Manastırı, Uzungöl gibi çok sayıda tarihi ve turistik değere sahip Trabzon'da, ocak-temmuz döneminde geceleyen kişi sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 28 arttı.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'da yılın 7 ayında 772 bin 366 yerli, 1 milyon 405 bin 145 yabancı olmak üzere 2 milyon 177 bin 511 ziyaretçi geceledi.

Kentte geçen yılın aynı döneminde ise 546 bin 912 yerli, 1 milyon 154 bin 60 yabancı olmak üzere 1 milyon 700 bin 972 kişi gecelemişti. Buna göre kentte bu dönemde geceleyen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yerli ziyaretçide yüzde 41,2, yabancı ziyaretçide yüzde 21,8 ve genel toplamda ise yüzde 28 arttı.

Yılın ocak-temmuz döneminde turizminden elde edilen gelir, Avrupa ülkeleri için 5 milyon 755 bin 520, Körfez ülkelerden ise 162 milyon 65 bin 520 dolar olmak üzere toplamda 167 milyon 821 bin 40 dolar olarak gerçekleşti.

- Kent 602 tesis, 35 bin 951 yatak kapasitesine sahip

Trabzon'da geceleme, tesis ve yatak kapasitesinde de artış meydana geldi. Buna göre, tesis sayısı 602'ye, yatak kapasitesi ise 35 bin 951'e yükseldi.

Kentte hizmet veren apart ve rezidans şeklinde kullanılan işletmeler hariç turizm işletmesi ve yatırım belgeli tesis sayısı 97, yatak sayısı ise 12 bin 534'e ulaştı. Kentte belediye belgeli 365 tesis, 17 bin 362 de yatak bulunuyor. Uzungöl turizm bölgesinde de tesis sayısı 140, yatak sayısı ise 6 bin 55 oldu.

- En çok uçak Suudi Arabistan'dan geldi

Trabzon'a yılın 7 ayında Suudi Arabistan başta olmak üzere 11 ülkeden 884 yabancı uçak geldi.

Söz konusu dönemde kente Suudi Arabistan'dan 329, Birleşik Arap Emirliklerinden 137, Almanya'dan 130, Bahreyn'den 107, Kuveyt'ten 72, Ürdün'den 40, Umman'dan 34, Lübnan'dan 3, Rusya'dan 1, Avusturya'dan 1 ve Kazakistan'dan 1 uçak geldi.

- Turistler müze ve ören yerlerine de ilgi gösteriyor

Kente gelen turistler müze ve ören yerlerine de ilgi gösteriyor.

Atatürk Köşkü'nü yılın 7 ayında 168 bin 115 yerli, 49 bin 489 yabancı olmak üzere 217 bin 604 turist ziyaret etti. Bu dönemde Sümela Manastırı 116 bin 526 turiste ev sahipliği yaparken, Çal Mağarası 87 bin 618, Ayasofya 73 bin 530 ve Trabzon Tarih Müzesi 25 bin ziyaretçiye kapılarını açtı.

Kentte Beşikdüzü teleferiğini 23 bin 835 yerli ve yabancı turist kullanırken, Trabzon Şehir Müzesi'ni 18 bin 902, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'ni 12 bin 604, Küçük Ayvasıl Kilisesi'ni 4 bin 447 ve İpekyolu Müzesi'ni 3 bin 99 kişi gezdi.

Böylece müze ve ören yerleri toplamda 475 bin 837 yerli, 106 bin 518 yabancı olmak üzere 582 bin 355 turiste ev sahipliği yaptı.

- Turistler, turizm danışma merkezlerinden yararlanıyor

Kentte farklı noktalarda yer alan turizm danışma merkezlerini de 6 bin 358 yerli, 10 bin 328 yabancı olmak üzere 16 bin 686 turist ziyaret etti.

Meydan danışma bürosu bin 768 yerli, 4 bin 709 yabancı olmak üzere 6 bin 477 kişiye hizmet vererek ilk sırada yer aldı.

Kentte ayrıca havalimanı iç hatlar danışma bürosu 2 bin 71 yerli, 2 bin 360 yabancı olmak üzere 4 bin 431 turiste hizmet verirken, Uzungöl danışma bürosu 2 bin 318 yerli, bin 194 yabancı olmak üzere 3 bin 512, havalimanı dış hatlar masa ve büro da 201 yerli, 2 bin 65 yabancı olmak üzere 2 bin 266 turiste yardımcı oldu.

- 3 bin 316 çağrıya cevap verildi

İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından günlük sorulara cevap vermek için oluşturulan "Alo Turizm Çağrı" hattında da yoğunluk yaşanıyor.

Alo Turizm hattında, yılın ocak-temmuz döneminde 2 bin 424 yerli, 892 yabancı olmak üzere 3 bin 316 çağrıya cevap verildi.

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'
'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı''Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
geceleme sayısı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

Antalya rekor kırdı! Turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya rekor kırdı! Turist sayısı 10 milyonu aştı

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

10 TL üretici fiyatı herkesi memnun etti

10 TL üretici fiyatı herkesi memnun etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

Kahramanmaraş'ta İŞKUR, işçi talebine yetişemiyor

Ordu’da sağanak fındığı vurdu

Ordu’da sağanak fındığı vurdu

Antep fıstığı cep yakıyor: Kilosu 40 lira...

Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'

'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

Antalya turist sayısında rekora koşuyor

Antalya turist sayısında rekora koşuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.