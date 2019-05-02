Trabzon'da, "Rekabetçi Sektörler Programı" ikinci dönem tanıtım toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stratejik Programlama İzleme ve Değerlendirme Bölümü Uzmanı Mehmet Aşıcı, şehir merkezindeki bir otelde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ortaklığıyla finanse edilen "Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2. Dönemi Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, programın Türkiye'nin farklı bölgelerinde işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir çatı olduğunu söyledi.

Program kapsamında, bölge illerinden Gümüşhane'de iş geliştirme merkezi, Bayburt'ta doğal taş işleme merkezi, Ordu'da bal laboratuvarı ve Kaçkar'da turizm projesi ile Giresun'da 13 lisanslı fındık deposu projelerinin hayata geçirildiğini belirten Aşıcı, şöyle devam etti:

"İlk dönemdeki toplam proje bütçemiz 520 milyon avroydu. İkinci yani 2014-2020 döneminde uygulayacağımız programın toplam bütçesi ise yaklaşık 300 milyon avro olacak. Bu dönemde, 2007-2013 döneminden farklı olarak Ar-Ge ve yaratıcı endüstriler odaklı projeler geliştirmek istiyoruz. Yenilikçi fikirleri, araştırma geliştirme projelerini hayata geçirmek istiyoruz. Bu amaçla sizlerden proje çağrısına orijinal fikirlerinizi, proje tekliflerinizi bekliyoruz."