Trabzon'da su ürünlerinde yıllık 20 bin ton hedefi

Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı İlker Yıldırım, "Trabzon'da ilave destekler ve yatırımlarla üretim kapasitemizi 5 yıl içinde, yıllık 20 bin tona çıkartmayı hedefliyoruz. Bu da tamamı ihracata giden bir ürünle yaklaşık 100 milyon dolarlık döviz girdisi demektir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de 630 bin ton su ürünleri üretildiğini, bunun da 325 bin tonunun yetiştiricilikle elde edildiğini belirtti.

Doğal avcılık miktarı düşerken su ürünleri üretiminde ciddi artış yaşandığını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'deki su ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin Ege Bölgesi'nde levrek, çupra ve iç sulardaki alabalık üretiminden oluştuğunu aktardı.

Yıldırım, son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde somon üretiminde artış olduğunun altını çizerek, "Dünyanın değişik ülkelerinden de çok ciddi talepler oluyor. Bölgemizde çeşitli büyüklüklerde 60 balık üretim çiftliği var. Bunların toplam kapasiteleri 15 bin ton civarında. Özellikle son iki yıldan beri bölgemizde yetiştirilen somon balığının yaklaşık yüzde 80'i Japonya başta olmak üzere Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. En son Amerika'ya da numune gönderdik. Bu balığa çok ciddi talep var çünkü somon çok değerli bir protein kaynağı. Japonya'ya gıda maddesi satabilmek çok kolay değil. Bölgemizde yatırım yapmak isteyen Japon firmaları da var. Yeni yetiştiricilik alanları açılmasıyla ilgili bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu sektör ayrıca ciddi istihdam yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.