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"Trabzon'daki projelerin tanıtılması için elimden geleni yapacağım"

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: - "Trabzon gerçekten önemli bir konumda ve çok iyi projeler yürütülüyor. Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Trabzon'un gerçekten önemli bir konumda olduğunu ve çok iyi projeler yürütüldüğünü belirterek, "Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Miyajima, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir süre görüştü.

Miyajima, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de 9 aydır görev yaptığını ifade etti.

Trabzon'a da ilk kez geldiğini aktaran Miyajima, gördükleri ve dinledikleri karşısında çok etkilendiğini söyledi.

Miyajima, Trabzon'un önemli konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Trabzon gerçekten önemli bir konumda ve çok iyi projeler yürütülüyor. Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki aylarda Türk-Japon iş adamları zirvesi gerçekleştirilecek. Bu projelerle ilgili orada da bir sunum yapılabilir." diye konuştu.

- "Japon firmaları Endüstri Bölgesi'ne yatırıma bekliyoruz"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Japonya'nın Doğu Karadeniz bölgesi ve Trabzon'a, birçok alanda yapılan iş birliğiyle önemli katkılar sağladığını belirterek, özellikle DOKAP Projesi'nin başlatılmasında, bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesinde ve maden arama çalışmalarına Japonya'nın katkılarının bölge halkı tarafından takdir edildiğini vurguladı.

TTSO'nun yürüttüğü projelerle ilgili de bilgi veren Hacısalihoğlu, son yıllarda turizmin bölgede önemli oranda geliştiğine işaret etti.

Hacısalihoğlu, Arsin'de yapımı planlanan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi'nin, Trabzon'un en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"3 milyon metrekarelik dolgu alanına inşa edilecek yatırım adasında 100 teknoloji firması olacak. 15 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Japon firmaları endüstri bölgesine yatırıma bekliyoruz. Trabzon, sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle tanınmayacak. Bir AR-GE merkezi, inovasyon merkezi, orta ve yüksek teknoloji üretim üssü olacak. Bu alanlarda kentteki üniversitelerden yetişen mühendisler de eleman sıkıntısı yaşanmamasını sağlayacak. Trabzon gerçekten de önemli ve güvenilir bir yatırım bölgesi."

Konuşmaların ardından Büyükelçi Miyajima'ya ayrıca Trabzon'daki ekoturizm olanakları, Yatırım Adası, Uzungöl Kış Turizmi Merkezi Projesi, Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi başta olmak üzere birçok projeyle ilgili görsel sunum yapıldı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu, ziyaretin anısına Büyükelçi Miyajima'ya plaket takdim etti. Miyajima ayrıca TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ndeki tarihi eserleri de inceledi ve Başkan Hacısalihoğlu'ndan bilgi alarak, müze şeref defterini imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima Trabzon

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