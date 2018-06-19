"Trabzon'daki projelerin tanıtılması için elimden geleni yapacağım"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Trabzon'un gerçekten önemli bir konumda olduğunu ve çok iyi projeler yürütüldüğünü belirterek, "Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Miyajima, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir süre görüştü.

Miyajima, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de 9 aydır görev yaptığını ifade etti.

Trabzon'a da ilk kez geldiğini aktaran Miyajima, gördükleri ve dinledikleri karşısında çok etkilendiğini söyledi.

Miyajima, Trabzon'un önemli konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Trabzon gerçekten önemli bir konumda ve çok iyi projeler yürütülüyor. Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki aylarda Türk-Japon iş adamları zirvesi gerçekleştirilecek. Bu projelerle ilgili orada da bir sunum yapılabilir." diye konuştu.