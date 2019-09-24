FİNANS

Trabzon'dan 115 ülkeye ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

Kentten yılın ocak-ağustos döneminde İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere 115 ülkeye, 633 milyon 280 bin 131 dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan yılın 8 aylık döneminde 115 ülkeye ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Trabzon'dan yılın ocak-ağustos döneminde 115 ülkeye 308 bin 841 tonluk ihracat gerçekleştirildi, 633 milyon 280 bin 131 dolar gelir elde edildi.

Kentten bu dönemde yapılan ihracatta İtalya ilk sırada yer aldı.

Trabzon'dan İtalya'ya yılın 8 aylık döneminde 20 bin 963 tonluk ihracat yapılarak, 131 milyon 976 bin 798 dolar kazanç sağlandı.

Kentten geçen yılın aynı döneminde İtalya'ya 11 bin 458 tonluk ihracat karşılığında 67 milyon 750 bin 809 dolarlık gelir elde edilmişti. Böylece Trabzon'dan İtalya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 83, değerde de yüzde 95 arttı.

İtalya'yı, 78 milyon 755 bin 354 dolarlık ihracatla Almanya ve 73 milyon 93 bin 270 dolarlık ihracatla Rusya Federasyonu takip etti.

- "Daha güzel ihracat rakamlarına ulaşılacağını tahmin ediyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında her geçen gün ön plana çıktığını söyledi.

Kentin, Karadeniz ihracatında da ilk sırada olduğunu vurgulayan Kalyoncu, Trabzon'un, ihracat yapılan ülke sayısını da giderek artırdığını ifade etti.

İhracattaki artışın sevindirici olduğunu aktaran Kalyoncu, çok daha güzel ihracat rakamlarına ulaşılacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ihracat Trabzon

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