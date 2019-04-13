FİNANS

Trabzon'dan 48 ülkeye fındık ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Trabzon'dan 48 ülkeye fındık ihracatı

Trabzon'dan ocak-mart döneminde İtalya, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 48 ülkeye 218 milyon 159 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon'dan yılın ilk üç ayında 48 ülkeye, 34 bin 982 ton fındık gönderildi. Söz konusu ihracattan elde edilen gelir 218 milyon 159 bin 565 dolar oldu. Böylece bu yıl yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 36, değerde yüzde 35 arttı.

Fındık ihracatında 12 bin 921 tonluk payla İtalya ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 4 bin 439 tonla Almanya, 3 bin 806 tonla Fransa takip etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye fındık ihracatının yüzde 50'sini Trabzon'un tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

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Ahmet Hamdi Gürdoğan DKİB Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ihracatı Trabzon

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