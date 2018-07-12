FİNANS

Trabzon'dan 60 ülkeye fındık ihraç edildi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav: - "Son yıllarda Trabzon'un geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa Birliği ülkeleri dışında Uzak Doğu Asya ve Orta Doğu bölgelerine yönelik ihracatta ülke çeşitliği açısından önemli gelişme başarısı gösterildi"

Türkiye'de fındık ihracatının yüzde 38'inin gerçekleştirildiği Trabzon'dan, ocak-haziran döneminde 60 ülkeye fındık ihraç edildi.

Söz konusu dönemde yapılan ihracatta İtalya, Almanya, Fransa ve Polonya ilk sıralarda yer aldı. Bu dönemde en fazla ihracat artışı yaşanan ülkeler ise Ürdün, Ekvator, Singapur ve Brezilya oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı değerlendirmede, fındık ve mamulleri ihracatında Trabzon'un her dönem ihracatta birinci sırada yer aldığını belirtti.

İhracat yapılan ülke çeşitliliğinin de her yıl artarak üst sıralarda yer aldığını vurgulayan Cirav, şöyle devam etti:

"2017-2018 ihraç sezonunda yurt dışı piyasalardaki ihraç birim fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak değer bazında il ihracatında düşüş yaşanmasına rağmen ihraç edilen miktarda çok önemli bir değişim olmamıştır. Yeni sezonda ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağını umuyoruz. Son yıllarda Trabzon'un geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa Birliği ülkeleri dışında, Uzak Doğu Asya ve Orta Doğu bölgelerine yönelik ihracatta ülke çeşitliği açısından önemli gelişme başarısı gösterildi."

- "Önümüzdeki dönemde ülke çeşitliliğinin daha da artacağına inanıyoruz"

Cirav, Trabzon'un dünyanın tüm bölgelerine fındık ve mamulleri ihraç eder duruma geldiğini, önümüzdeki dönemde ülke çeşitliliğinin daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Yeni sezondan ümitli olduklarını dile getiren Cirav, şunları ifade etti:

"2018-2019 sezonunda ürün kalitesinin iyi olmasına bağlı olarak ihracatın daha üst noktalara çıkacağından ümitliyiz. Serbest piyasa ekonomisinin en önemli argümanı olan arz-talep şartları içinde oluşan fiyat düzeylerinin, kendi tabi mecrasında oluşması sektör temsilcilerinin ve tüketici ayağını oluşturan ürünün hammadde kullanıcısı sanayicinin en önemli beklentisidir. Bir tarafı mağdur edecek müdahaleci fiyat oluşumları yerine üretimi ve birim başına verim ve kaliteyi arttırıcı politikalarla üreticinin desteklenmesi en adil yöntem ve en çok kabul gören yöntemdir."

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DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav Fındık ihracatı Trabzon

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