FİNANS

Trabzon'dan 64 ülkeye fındık ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav: - "Fındık ihracatında ilk üç ülke İtalya, Almanya ve Fransa olmuştur" - "Bir önceki sezona göre en yüksek oranlı artış, Singapur, Ekvator, Ürdün, Ukrayna ve Tayland'a yapılan ihracatta yaşanmıştır"

Türkiye'de fındık ihracatının yüzde 39'unun gerçekleştirildiği Trabzon'dan, 2017-2018 sezonunda 64 ülkeye fındık satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta sona eren 2017-2018 sezonunda Türkiye'nin, 1 milyar 782 milyon dolarlık fındık ihraç ettiğini belirtti.

Söz konusu sezonda Trabzon'dan 111 bin 233 ton fındık ihracatına karşılık 700 milyon 137 bin 41 dolarlık gelir elde edildiği bilgisini veren Cirav, fındık ihracatında birinci olan Trabzonlu firmaları sırasıyla İstanbul ve Ordu'nun takip ettiğini kaydetti.

Cirav, Trabzon'dan 64 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, kentin en çok ihracat yapılan ülke çeşitliliğinde de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Fındık ihracatında ilk üç ülkenin İtalya, Almanya ve Fransa olduğuna dikkati çeken Cirav, "Son yıllarda Trabzon'dan Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracatta önemli gelişmeler yaşanarak, ülke çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Bir önceki sezona göre en yüksek oranlı artış, Singapur, Ekvator, Ürdün, Ukrayna ve Tayland'a yapılan ihracatta yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cirav, fındık ve fındık mamulleri ihracatında Trabzonlu firmaların her dönem birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz ve Trabzon ekonomisi açısından en önemli girdi ve geçim kaynağı olan fındık, aynı zamanda ülkemize net döviz girdisi sağlayan geleneksel ihraç ürünümüzdür. Üreticinin daha çok gelir elde etmesi, verim ve kalitenin artırılması için birim başına üretimi artıracak çalışmalarla fındık ihracatımız çok daha üst rakamlara ulaşacaktır."

Trabzon'dan dünyanın her yerine fındık ihracatı yapıldığını belirten Cirav, ilerleyen dönemlerde çeşitliliğin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Cirav, 1 Eylül'de başlayan 2018-2019 ihraç sezonunun hem üretici hem de ihracatçının kazandığı verimli bir sezon olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ihracat Trabzon

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