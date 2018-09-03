Trabzon'dan 64 ülkeye fındık ihracatı

Türkiye'de fındık ihracatının yüzde 39'unun gerçekleştirildiği Trabzon'dan, 2017-2018 sezonunda 64 ülkeye fındık satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta sona eren 2017-2018 sezonunda Türkiye'nin, 1 milyar 782 milyon dolarlık fındık ihraç ettiğini belirtti.

Söz konusu sezonda Trabzon'dan 111 bin 233 ton fındık ihracatına karşılık 700 milyon 137 bin 41 dolarlık gelir elde edildiği bilgisini veren Cirav, fındık ihracatında birinci olan Trabzonlu firmaları sırasıyla İstanbul ve Ordu'nun takip ettiğini kaydetti.

Cirav, Trabzon'dan 64 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, kentin en çok ihracat yapılan ülke çeşitliliğinde de birinci sırada yer aldığını bildirdi.

Fındık ihracatında ilk üç ülkenin İtalya, Almanya ve Fransa olduğuna dikkati çeken Cirav, "Son yıllarda Trabzon'dan Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracatta önemli gelişmeler yaşanarak, ülke çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Bir önceki sezona göre en yüksek oranlı artış, Singapur, Ekvator, Ürdün, Ukrayna ve Tayland'a yapılan ihracatta yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.