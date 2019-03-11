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Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

GÜRCİSTAN'da yapımı süren ve tamamlandığında 18 metre derinliği ile Karadeniz'e kıyı ülkeler arasında en derin liman olacak Anaklia Derin Deniz Limanı dolgu projesi için Türkiye'den bazalt taş taşınacak.

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Muhammet KAÇAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- GÜRCİSTAN'da yapımı süren ve tamamlandığında 18 metre derinliği ile Karadeniz'e kıyı ülkeler arasında en derin liman olacak Anaklia Derin Deniz Limanı dolgu projesi için Türkiye'den bazalt taş taşınacak. Trabzon'da çıkarılacak bazalt taşlar, gemilerle yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Anaklia kentine götürülecek. Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, gemilerle Anaklia'ya bazalt taş taşınması için Türk firmalarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Proje için çok fazla taşa ihtiyacımız var. Türkiye'den henüz belli olmamakla birlikte çok fazla taş alınacak" dedi.
Avrupa ve Çin'i birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu'nun restore edilmesine yardımcı olması amacıyla, Gürcistan'da Anaklia Derin Deniz Limanı inşaatı sürüyor. Tamamlandığında 18 metre derinliği ile Karadeniz'e kıyı ülkeler arasında en derin liman olacak Anaklia Derin Deniz Limanı dolgu projesine Türkiye'den bazalt taş taşınacak. Toplam 2,5 milyar dolara mal olması planlanan proje için Trabzon'da çıkarılacak bazalt taşlar, gemilerle yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Anaklia kentine götürülecek. Proje için Trabzon'da bazalt taş ocağı sahibi firmalarla görüşmelere başlandı. Liman tamamlandığında, yılda 100 milyon tona kadar kargo işleme kapasitesine sahip olacak. 10 bin ve daha fazla konteyner ile İstanbul Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yanaşabileceği liman, Çin ve Avrupa arasında yeni bir deniz koridoru oluşturacak.
BAŞKONSOLOS: ÇOK FAZLA TAŞA İHTİYACIMIZ VAR
Gürcistan Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, proje için çok fazla taşa ihtiyaçları olduğunu, Trabzon'da ilgili firmaların temsilcileri ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mikatsadze, "Anaklia bizim için ekonomik ve siyasi açıdan çok önemli. Bu liman inşaatı bittiğinde Karadeniz'de, 18 metre ile en büyük derinliğe sahip liman olacak. Ciddi büyük yük gemilerini kabul edecek. Türkiye- Gürcistan- Azerbaycan olarak ciddi ortak projelerimiz mevcut. Bakü- Tiflis- Ceyhan demiryolu projesi var. Bu sayede yük taşımacılığı yapacağız. Bu liman da yük taşımacılığına hizmet verecek. Trabzon'dan Anaklia'ya gemilerle bazalt taş taşınacak. Limana, en kolay şekilde deniz yoluyla taş getirilmesi kanaatine varıldı. Bu süreç devam ediyor. Bu coğrafyada, Türkiye ile taş konusunda rekabet edecek başka ülke yok. Trabzon'daki bazalt taş çıkaran firmalarla görüşmeler sürüyor. Projede çok fazla taşa ihtiyacımız var" dedi.
PROF. DR. BEKTAŞ: BAZALT TAŞ ÇOK DİRENÇLİ VE DAYANAKLI
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bazalt taşın yaklaşık 5 milyon yıl önce yeryüzüne akan magmanın ani soğumasıyla oluştuğunu belirterek, diğer kayaçlara göre bazaltın çok daha dirençli ve dayanıklı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bektaş, "Bloklar halinde kullanıldığı zaman, tahkimat olarak kullanılabilir. Gürcistan'da tercih edilme nedeni güncel, genç ve sağlam kayaçlar olmasıdır. Sadece bir taş değil endüstriyel ham maddedir. Bu taş süs ve sanatsal alanlarda da kullanılır. Trabzon'da bulunan bu taşın özelliği çok dayanıklı ve genç bir bazalt taşı olmasıdır. Türkiye'de bu tür bazalt taşlar yaygın. Gürcistan'ın Trabzon'u tercih etmesinin sebebi kente yakın olmasıdır" diye konuştu.
İŞLETMECİ BEKAR: TAŞ VERMEYİ TERCİH ETMİYORUZ
Bazalt taş ocağı işletmecisi İbrahim Bekar ise Trabzon'daki bazalt taşların analizlerinin daha iyi çıktığı için tercih edildiğini belirterek, "Bu taş, doğal sanat yapılarında yani kalelerde özellikle bölgemizin önemli turizm mekânlarından olan Sümela Manastırı restorasyonunda kullanılan bir taş. Müşterilerimizin talebine göre 15- 20 çeşit taş çıkarabiliyoruz. Gürcistan'da yapılacak olan dolgu liman projesi için de bizden talepte bulundular. Bizden 2 milyon ton kadar bir rezerv istiyorlar. Biz çok fazla taş vermeyi tercih etmiyoruz. Çünkü sanatsal yapılarda ve endüstriyel olarak da kullanıma açık bir yapıda taş olduğu için burada bulunan taşlar dolgu alanlarında kullanıp değerini düşürmek istemiyoruz. Özellikle bu taşın Trabzon'dan istenilmesinin sebebi, analizlerinin iyi çıkması ve suya karşı dayanıklılık gücünün daha fazla olması" ifadelerini kullandı.
BAZALT TAŞ
Bazalt taş, volkanik kaya kütlelerinden birisidir. Siyah renkli ve çok sert bir kayaçtır. Sert ve dayanıklı bir taş olduğu için geçmişten beri kaldırım taşı, yapı taşı, köprü malzemesi olarak kullanılagelmektedir. Bugün ise yeni kullanım alanları olarak demir yolu balast malzemesi, asfalt agregası gibi altyapıda kullanımının yanı sıra; özellikle bünyesinde serbest silis bulunmaması nedeniyle, granül ve toz olarak; geçmişte silis ve kuvars kumu kullanılan birçok başka iş kolunda alternatif ve sağlıklı bir ham madde olarak kullanılmaktadır. Doğa koşullarından etkilenmeyen, sert, neredeyse hiç su emmeyen, ince taneli, yoğun yapılı, ağırlıklara karşı oldukça dayanıklı bir taş olan Bazalt taşı, doğada siyah, gri ve füme renklerinde yer alır. Yüksek basınca direnci kullanım tercihlerini artırıyor. Kimyasal yapısı oldukça dirençli olmasına karşın ince işçilik için de uygun bir yüzeye sahip.

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Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacakTrabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacakTrabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacakTrabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

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