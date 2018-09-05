FİNANS

Trabzon'dan Peru ve Vietnam'a balık ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde yapılan 670 milyon 219 bin 715 dolarlık su ürünleri ve mamulleri ihracatının 34 milyon 117 bin 928 dolarlık kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi - Trabzon'dan en çok Danimarka, Vietnam ve Peru'ya su ürünleri ihracatı yapıldı - DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu: - "Özellikle Karadeniz'de yetiştirilen ve lezzeti ile Japonların hayran olduğu Karadeniz somonunun büyük beğeni ve talep almasının, ileriki yıllarda su ürünleri ihracatında ilimizi daha üst noktalara taşıyacağına inanmaktayız"

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatında Trabzon beşinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 134 bin 139 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek, karşılığında 670 milyon 219 bin 715 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 115 bin 9 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilmiş, karşılığında 559 milyon 514 bin 722 dolar gelir sağlanmıştı. Söz konusu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 16,6, değerde ise yüzde 19,8 arttı.

Bu dönemde yapılan ihracatta Muğla 215 milyon 156 bin 66 dolarlık ihracatıyla ilk sırada yer alırken, 159 milyon 330 bin 592 dolarla İzmir ikinci, 64 milyon 265 bin 513 dolarla İstanbul üçüncü, 46 milyon 703 bin 661 dolarla Samsun dördüncü ve 34 milyon 117 bin 928 dolarla Trabzon beşinci oldu.

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 950 bin 82 dolarlık su ürünleri ve mamulleri ihracatı gerçekleştirilmişti. Söz konusu dönemde yapılan ihracatta Trabzon hem ilk 5'te yer aldı hem de miktarda yüzde 318,6 ile ihracatını en fazla artıran il oldu.

- En çok Danimarka, Vietnam ve Peru'ya ihracat yapıldı

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'un Türkiye'de en çok su ürünleri ihraç eden 5'inci il olduğunu söyledi.

Trabzon'un ihracatını miktarda yüzde 318,6, değerde ise yüzde 281,2 artırdığına dikkati çeken Kalyoncu, "Türkiye'den 8 aylık dönemde 88 ülkeye su ürünleri ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. En çok ihracat yapılan ilk 3 ülke ise 102 milyon 485 bin 892 dolarla Hollanda, 68 milyon 815 bin 346 dolarla İtalya ve 46 milyon 953 bin 662 dolarla İngiltere oldu." diye konuştu.

Kalyoncu, Trabzon'dan 13 ülkeye su ürünleri ve mamulleri ihraç edildiğini vurgulayarak, kentten Danimarka'ya 17 milyon 637 bin 366, Vietnam'a 9 milyon 28 bin 570 ve Peru'ya 3 milyon 571 bin 773 dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.

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- "Trabzon su ürünleri ihracatında her dönem adından söz ettirdi"

Trabzon'dan ihraç edilen su ürünleri ve mamullerinin dondurulmuş balık, donmuş balık filetosu, balık unu, balık yağı ve deniz salyangozundan oluştuğunu aktaran Kalyoncu, kentin su ürünleri ihracatında her dönem adından söz ettirdiğini vurguladı.

Kalyoncu, Trabzon'un ihracatta önemli bir potansiyel oluşturduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzon son yıllarda il içinde kurulu tesislerde üretilen mamul ve katma değer ihtiva eden ürünlerin ihracatında ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle Karadeniz'de yetiştirilen ve lezzeti ile Japonların hayran olduğu Karadeniz somonunun büyük beğeni ve talep almasının, ileriki yıllarda su ürünleri ihracatında ilimizi daha üst noktalara taşıyacağına inanmaktayız."

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Anahtar Kelimeler:
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu Su ürünleri ihracatı Trabzon

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