Trabzon'dan Peru ve Vietnam'a balık ihracatı

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatında Trabzon beşinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 134 bin 139 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek, karşılığında 670 milyon 219 bin 715 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 115 bin 9 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilmiş, karşılığında 559 milyon 514 bin 722 dolar gelir sağlanmıştı. Söz konusu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 16,6, değerde ise yüzde 19,8 arttı.

Bu dönemde yapılan ihracatta Muğla 215 milyon 156 bin 66 dolarlık ihracatıyla ilk sırada yer alırken, 159 milyon 330 bin 592 dolarla İzmir ikinci, 64 milyon 265 bin 513 dolarla İstanbul üçüncü, 46 milyon 703 bin 661 dolarla Samsun dördüncü ve 34 milyon 117 bin 928 dolarla Trabzon beşinci oldu.

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 950 bin 82 dolarlık su ürünleri ve mamulleri ihracatı gerçekleştirilmişti. Söz konusu dönemde yapılan ihracatta Trabzon hem ilk 5'te yer aldı hem de miktarda yüzde 318,6 ile ihracatını en fazla artıran il oldu.