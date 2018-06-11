Trabzon'dan Rusya'ya 59 milyon dolarlık ihracat

Bu yılın 5 ayında Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracat miktarı 59 milyon 628 bin 773 bin dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, en fazla ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9'luk artışla Rusya Federasyonu'na yapıldığını belirtti.

Kalyoncu, bu yılın 5 aylık döneminde 105 farklı ülkeye ihracat yapıldığını ve bu dönem içerisinde toplam ihracatın 415 milyon 391 bin 123 dolar tutarında gerçekleştiğini ifade etti.

Son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatta da artış kaydedildiğine işaret eden Kalyoncu, "Rusya Federasyonu'ndan sonra Avrupa ülkeleri ön planda yer almasına rağmen, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yapılan ihracatta yüksek oranlı artışlar yaşanmaktadır. 5 aylık dönemde Trabzon'dan Vietnam’a yapılan ihracat 6 milyon 634 bin 283 dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, Vietnam'a yapılan ihracattaki artışın önemli olduğunu belirterek "Trabzonlu ihracatçılarımız, Trabzon’da üretimini gerçekleştirdiği ürünleri Vietnam’a ihraç etme başarısı göstermiştir. Büyük gurur duyduğumuz bu ihracatçılarımız Vietnam’a, Trabzon’da kendi tesislerinde üretimini yaptıkları ameliyat ipliği, su sayaçları, balık yağı ve dondurulmuş balık ihraç etmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.