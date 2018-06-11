FİNANS

Trabzon'dan Rusya'ya 59 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

2018 yılının 5 ayında Trabzon'dan en fazla ihracatın yapıldığı ülke Rusya oldu - DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu: - "Trabzon'un dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapılabilir bir konuma gelmesi ihracatçılarımızın takdire şayan bir başarısı"

Bu yılın 5 ayında Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracat miktarı 59 milyon 628 bin 773 bin dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, en fazla ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9'luk artışla Rusya Federasyonu'na yapıldığını belirtti.

Kalyoncu, bu yılın 5 aylık döneminde 105 farklı ülkeye ihracat yapıldığını ve bu dönem içerisinde toplam ihracatın 415 milyon 391 bin 123 dolar tutarında gerçekleştiğini ifade etti.

Son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatta da artış kaydedildiğine işaret eden Kalyoncu, "Rusya Federasyonu'ndan sonra Avrupa ülkeleri ön planda yer almasına rağmen, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yapılan ihracatta yüksek oranlı artışlar yaşanmaktadır. 5 aylık dönemde Trabzon'dan Vietnam’a yapılan ihracat 6 milyon 634 bin 283 dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, Vietnam'a yapılan ihracattaki artışın önemli olduğunu belirterek "Trabzonlu ihracatçılarımız, Trabzon’da üretimini gerçekleştirdiği ürünleri Vietnam’a ihraç etme başarısı göstermiştir. Büyük gurur duyduğumuz bu ihracatçılarımız Vietnam’a, Trabzon’da kendi tesislerinde üretimini yaptıkları ameliyat ipliği, su sayaçları, balık yağı ve dondurulmuş balık ihraç etmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatın ülke ve kent ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Trabzon'un dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapılabilir bir konuma gelmesi ihracatçılarımızın takdire şayan bir başarısı. Özellikle son yıllarda Trabzon, ihracat profilinde sanayi ürünlerinde önemli atılım yaptı. Trabzon'da üretilen oto yedek parçası, cerrahi dikiş ipliği, tabanca ve çeşitli makineler dünyanın önde gelen markaları tarafından tercih edilmeye başlandı. Bu da Trabzon ili sanayisinin gelişmesine çok büyük katkı yapacak."

Kalyoncu, Vietnam'ın yanı sıra Danimarka, Brezilya, Ürdün, Paraguay, Ekvador, Hong Kong ve Filipinler'e yapılan ihracatta da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Trabzon Vietnam

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