FİNANS

Trabzonlular, "Motorcu Dostu Trafik" projesiyle bir araya gelecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, bu kapsamda başlattığı "Asil Özbay'la Yol Deneyimleri" gezici etkinliklerinin beşincisini 10 Temmuz'da Trabzon'da gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, trafikte karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Motorcu Dostu Trafik"in Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine Trabzon ile devam ediyor.

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin açıklamasına göre, tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Bu kapsamda başlatılan "Asil Özbay'la Yol Deneyimleri" gezici etkinliklerinin beşincisi 10 Temmuz'da Trabzon'da Değirmen Cafe'de düzenlenecek.

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 10 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri Trabzon’da motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak.

Aytemiz, Castrol, Unico Sigorta, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Yuasa sponsorluğunda, Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Suzuki ve Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) desteği ile gerçekleşen etkinliklerin Trabzon'dan sonraki durağı ise Erzincan olacak.

İlk etapta İstanbul, Ankara, Samsun ve Giresun'da da motosikletseverlerle bir araya gelinen program kapsamında, yıl sonuna kadar toplam 24 ilde etkinlik gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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