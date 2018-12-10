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Trabzonspor eski başkanının otelinin satışı için yabancılarla görüşülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 17:50 | Son Güncelleme

Trabzonspor kulübü eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın sahibi olduğu,İzmir Alaçatı'da bulunan Resort Zigana Alaçatı Hoteli''nin satışı için yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Aralık (DHA)- Trabzonspor kulübü eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın sahibi olduğu,İzmir Alaçatı'da bulunan Resort Zigana Alaçatı Hoteli''nin satışı için yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıldığı bildirildi. Otelin satışı için Soner Yılmaz'a 200 milyon euro üzerinden satış yetkisi verilmişti.
TEK-ART İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi'nin yüzde 31.29 hissesi Trabzonspor'un eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın, yüzde 16,55'i oğlu Soner Yılmaz'ın ve yüzde 52,16'sı ise halka açık. Şirketin, Kamuyu Aydınlantma Platformu'na yaptığı bildirim şöyle:
"29 Kasım tarihindeki özel durum açıklamamızda İzmir İli, Alaçatı İlçesinde bulunan 80.966 metrekare yüzölçümüne sahip 167 odaya (96 Standart oda, 6 Suit oda, 65 Apart Ünite-Villa Tipi-), 30.09.2018 tarihli finansal tablolarımızda 107.459.454 TL defter değerine sahip Resort Zigana Alaçatı Hotelin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner YILMAZ'a 200.000.000 euro üzerinden satış yetkisi verilmesi hususunda yatırımcılarımıza ve kamuoyuna bilgi verilmiştir. Yatırımcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda ek açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu Gayrimenkul satışı için yabancı yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirilmekte olup, somut bir gelişme yaşandığında değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur."
Şirketin, Club Zigana Tatil köyü ve Resort Zigana Otel 2018 yılı dokuz aylık otelcilik faaliyetlerinden geliri 31 milyon 467 bin 734 TL olurken 94 bin 860 kişi geceleme yapmıştı.

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