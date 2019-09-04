FİNANS

Trafiğe 7 ayda 380 bin 834 aracın kaydı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 10:46 | Son Güncelleme

Ocak-temmuz döneminde 380 bin 834 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 arttı - Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuz sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,56 artarak 23 milyon 86 bin 900 oldu

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 380 bin 834 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 arttışla temmuz sonunda 23 milyon 86 bin 900 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,56 artarak 22 milyon 731 bin 759'dan 23 milyon 86 bin 900'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 67 bin 621 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 56,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27,8 ile motosiklet, yüzde 9 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 61,3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 110,9, minibüste yüzde 32,6, otobüste yüzde 6, kamyonette yüzde 147,7, kamyonda yüzde 132,2, motosiklette yüzde 2,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,8, traktörde yüzde 36,2 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 30 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 31,5, minibüste yüzde 56,9, otobüste yüzde 51,1, kamyonette yüzde 51,8, kamyonda yüzde 27,2, motosiklette yüzde 10,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 39,1, traktörde ise yüzde 36,3 oldu.

Ocak-temmuz döneminde 380 bin 834 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece söz konusu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 adet arttı.

- Devri yapılan araçlar

Temmuzda devri yapılan toplam 731 bin 426 taşıt içinde otomobil yüzde 70,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,4 ile traktör takip etti. Temmuzda devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ay sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 493 bin 57 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,5'i dizel, yüzde 24,4'ü benzin yakıtlı, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir olduğu görüldü. Yakıt türü bilinmeyenler ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan 38 bin 484 adet otomobilin yüzde 20'sinin Renault, yüzde 14,5'inin Fiat, yüzde 9,3'ünün Volkswagen, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 5,6'sının Peugeot, yüzde 4,6'sının Hyundai, yüzde 4,5'inin Honda, yüzde 4,2'sinin Dacia, yüzde 3,8'inin Ford, yüzde 3,8'inin Nissan olduğu, yüzde 22,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 209 bin 379 adet otomobilin yüzde 37,6'sı 1501-1600, yüzde 28,9'u 1401-1500, yüzde 14,1'i 1301-1400, yüzde 12,2'si 1300 ve altı, yüzde 6'sı 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 53,9'u beyaz, yüzde 23,6'sı gri, yüzde 6,7'si siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 10,1'i diğer renklerden oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
motorlu kara taşıtları temmuz Türkiye İstatistik Kurumu

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