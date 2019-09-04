Trafiğe 7 ayda 380 bin 834 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 380 bin 834 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 arttışla temmuz sonunda 23 milyon 86 bin 900 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,56 artarak 22 milyon 731 bin 759'dan 23 milyon 86 bin 900'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 67 bin 621 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 56,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 27,8 ile motosiklet, yüzde 9 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.