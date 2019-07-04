FİNANS

Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Ocak-mayıs döneminde 271 bin 298 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 97 bin 668 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı - Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,74 artarak 23 milyon 39 bin 551'e yükseldi

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 271 bin 298 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 97 bin 668 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,74 artarak 23 milyon 39 bin 551'e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 57 bin 757 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 47 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 33,9 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,2'sinin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 26,3, otobüste yüzde 8, kamyonette yüzde 6,1, motosiklette yüzde 41,9 ve traktörde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 9,3, kamyonda yüzde 24,2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 5,2 azalış oldu.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 42,5 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 51,3, minibüste yüzde 66,8, otobüste yüzde 38, kamyonette yüzde 55,9, kamyonda yüzde 68,8, motosiklette yüzde 4,4, traktörde yüzde 45,5 olarak kayıtlara geçti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 165,4 artış gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde 271 bin 298 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 97 bin 668 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı.

- Devri yapılan araçlar

Mayısta devri yapılan toplam 721 bin 196 taşıt içinde otomobil yüzde 71,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,5 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 24,6'sı benzin yakıtlı, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 27 bin 136 otomobilin yüzde 13,9'unun Fiat, yüzde 13,2'sinin Renault, yüzde 9,9'unun Toyota, yüzde 7,9'unun Volkswagen, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 6,6'sının Peugeot, yüzde 6,5'inin Honda, yüzde 4,5'inin Mercedes-Benz, yüzde 3,8'inin Dacia, yüzde 3,4'ünün Opel olduğu, yüzde 23,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 otomobilin yüzde 38,1'i 1501-1600, yüzde 27,3'ü 1401-1500, yüzde 15,8'i 1301-1400, yüzde 11,7'si 1300 ve altı, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 52,8'i beyaz, yüzde 23,9'u gri, yüzde 7,2'si siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı, yüzde 10,5'i diğer renklerden oluştu.

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mayıs Motorlu kara taşıtları istatistikleri TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Enflasyonun ardından dolarda son durum

Enflasyonun ardından dolarda son durum

'Tapu ve imar'da flaş değişiklik!

'Tapu ve imar'da flaş değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB: Enerji fiyatları tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkiledi

MB: Enerji fiyatları tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkiledi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019'da rekorlar devam edecek

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2019'da rekorlar devam edecek

Doğan Cansızlar: IMF ile stand-by anlaşmasının yapılmasında yarar var

Doğan Cansızlar: IMF ile stand-by anlaşmasının yapılmasında yarar var

Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.