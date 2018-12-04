FİNANS

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttı

İstanbul, 4 aralık (DHA)

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