Trafik canavarı 10 yılda 50 bine yakın can aldı

ZEYNEP AKYIL - Türkiye'de son 10 yılda 11 milyon 740 bin 159 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 49 bin 656 kişi yaşamını yitirdi, 2 milyon 572 bin kişi yaralandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, son yıllarda araç ve sürücü sayısına paralel olarak trafik kazalarında da artış görüldü.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı son 10 yılda yüzde 61 artışla 2017 sonu itibarıyla 22 milyon 218 bin 945'i buldu. Bu dönemde meydana gelen trafik kazası sayısı yüzde 26,6 artarak, geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 202 bin 716 oldu. Toplam kaza sayısı 2008 yılında 950 bin 120 düzeyindeydi.

Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı ise bu dönemde yüzde 75,3 artışla geçen yıl itibarıyla 182 bin 669'a çıkarken, maddi hasarlı kaza sayısı 1 milyon 20 bin 47 olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2008 yılında 4 bin 236 iken geçen yıl itibarıyla yüzde 75,3 artışla 7 bin 427'ye ulaştı. Yaralı sayısı bu dönemde 184 bin 468'den 300 bin 383'e yükseldi.