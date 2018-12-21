FİNANS

Trafikte mali sorumluluk sigortalarında yeni tarife

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 09:53 | Son Güncelleme

Zorunlu mali sorumluluk sigortasında 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi - Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira olacak - Yılın ikinci yarısından itibaren söz konusu tutarlar araç başına 39 bin lira, kaza başına 78 bin lira olarak uygulanacak

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira olacak.

İnsan ve eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römork, iş makineleri, tarım araçları, özel amaçlı araçlar, motosiklet ve yük motosikletleri için aynı dönemde sağlık giderleriyle sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 360 bin lira olurken, kaza başına verilecek teminat tutarları 1 milyon 80 bin lira ile 3 milyon 600 bin lira arasında değişecek.

- Yılın ikinci yarısında teminat tutarları artacak

Söz konusu teminat tutarları yılın ikinci yarısından itibaren artış gösterecek. Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari maddi sigorta teminatı ise araç başına 39 bin lira, kaza başına 78 bin lira olacak.

Bu dönemden itibaren motorlu araç işletenleri için sağlık giderleriyle sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 390 bin lira olurken, kaza başına verilecek teminat tutarları 1 milyon 170 bin lira ile 3 milyon 900 bin lira arasında değişecek.

Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için asgari maddi sigorta teminat tutarı, 2020'de araç başına 41 bin lira, kaza başına 82 bin lira, 2021'de araç başına 43 bin lira, kaza başına 86 bin lira ve 2022'de araç başına 45 bin lira, kaza başına 90 bin lira olarak uygulanacak.

- Ek teminat tutarları

Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları için kaza başına asgari sigorta teminat tutarına eklenecek teminat tutarları, 1 Ocak 2019'dan itibaren 1 milyon 800 bin lira ile 9 milyon 360 bin lira arasında değişecek. Yılın ikinci yarısından itibaren bu tutarlar 1 milyon 950 bin lira ile 10 milyon 140 bin lira arasında olacak.

Söz konusu ek teminat tutarları 2020'de 2 milyon 50 bin lira ile 10 milyon 660 bin lira, 2021'de 2 milyon 150 bin lira ile 11 milyon 180 bin lira, 2022'de 2 milyon 250 bin lira ile 11 milyon 700 bin lira arasında değişecek.

PARTNERDeğişim dediğin böyle olurDeğişim dediğin böyle olur
Meşhur İzmir lokmasına talep arttıMeşhur İzmir lokmasına talep arttı
SPK bankaların borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladıSPK bankaların borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı motorlu araçlar resmi gazete zorunlu mali sorumluluk sigortası

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

İnşaat maliyet endeksi Ekim’de yıllık yüzde 37.52 arttı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Garanti Bankası "1.3 milyar doları aşan" finansman sağladı

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.3 düşüşle 58.2 oldu

Meşhur İzmir lokmasına talep arttı

Meşhur İzmir lokmasına talep arttı

SPK bankaların borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı

SPK bankaların borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı

Yozgat'ta 800 ton şeker pancarı tarlada kaldı

Yozgat'ta 800 ton şeker pancarı tarlada kaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.