Trafikteki taşıt sayısı 551 bin 713 arttı

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde 697 bin 230 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145 bin 517 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 21 milyon 863 bin 854'ten 22 milyon 770 bin 658'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 63 bin 752 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 57,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 24,3 ile motosiklet, yüzde 10,6 ile kamyonet, yüzde 4,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.