TRAGGER yeni nesil hizmet araçlarıyla büyüyor

İSTANBUL (AA) - CDMMobil Kurucu Ortağı Saffet Çakmak, yüzde 100 elektrikli hizmet araçları TRAGGER'ın, pazarda büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bundan sonra da yeni nesil hizmet takımımızı büyüterek, QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak, lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarını üretmeye başlıyoruz." dedi.

CDMMobil tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakmak, otomotiv sektöründe tecrübeli mühendislerden oluşan ekibe sahip olduklarını söyleyerek, TRAGGER ürün ailesinin bu sayede inovatif tasarım ve ileri mühendislikle gelişip, tek bir platformda pek çok farklı amaca hizmet edebilecek ürünlere dönüşebilmesinin sağlandığını ifade etti.

TRAGGER hizmet aracı ailesinin, iki yıldan kısa bir süre içerisinde hem Türkiye’de hem dünyada büyük ilgi gördüğünü dile getiren Çakmak, "Gururla söyleyebilirim ki, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye, kendi alanında global rekabette iddialı yeni bir marka oluşturduk. Bundan sonra da yeni nesil hizmet takımımızı büyüterek QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarını üretmeye başlıyoruz." diye konuştu.