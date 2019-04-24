FİNANS

TRAGGER yeni nesil hizmet araçlarıyla büyüyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

CDMMobil Kurucu Ortağı Saffet Çakmak: - "Bundan sonra da yeni nesil hizmet takımımızı büyüterek, QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak, lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarını üretmeye başlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - CDMMobil Kurucu Ortağı Saffet Çakmak, yüzde 100 elektrikli hizmet araçları TRAGGER'ın, pazarda büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bundan sonra da yeni nesil hizmet takımımızı büyüterek, QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak, lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarını üretmeye başlıyoruz." dedi.

CDMMobil tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakmak, otomotiv sektöründe tecrübeli mühendislerden oluşan ekibe sahip olduklarını söyleyerek, TRAGGER ürün ailesinin bu sayede inovatif tasarım ve ileri mühendislikle gelişip, tek bir platformda pek çok farklı amaca hizmet edebilecek ürünlere dönüşebilmesinin sağlandığını ifade etti.

TRAGGER hizmet aracı ailesinin, iki yıldan kısa bir süre içerisinde hem Türkiye’de hem dünyada büyük ilgi gördüğünü dile getiren Çakmak, "Gururla söyleyebilirim ki, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye, kendi alanında global rekabette iddialı yeni bir marka oluşturduk. Bundan sonra da yeni nesil hizmet takımımızı büyüterek QD ve LC adlı Pro Serisi araçlarımıza ilave olarak lojistik amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versiyonlarını üretmeye başlıyoruz." diye konuştu.

- Yeni araçlar İDEF 2019'da tanıtılacak

Milli ve yerli TRAGGER marka ailesine eklenen lojistik ve transfer amaçlı yeni seri araçlar 30 Nisan-03 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019'da ilk kez sergilenecek.

TRAGGER’in ilk modellerinden olan olan ve yüklü halde yüzde 17’lik eğimi tırmanma yeteneği ve 2,8 metrelik dönme çapıyla dikkati çeken QD ve LC Serisi hizmet araçları, hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı hız moduna sahip.

Aileye yeni eklenen Tow Tractor Serisi (TT) ise fabrika, depo, liman ve hava limanı gibi tesislerin içerisinde çekici görevi yapmak üzere üretildi. 1905 mm’lik toplam uzunluğuyla sadece 1.6 metrelik dönme çapına sahip TT Serisi, 4-6-8 ton olarak talebe göre üç farklı çekme kapasitesine sahip.

Diğer yeni ürün olan T-Car ise turistik tesisler, oteller, tatil köyleri, kampüsler, şehir hastaneleri, hava limanları ve fabrikalarda kullanılabilecek. Ayrıca T-Car'ın güvenlik, shuttle, sedye, çöp aracı gibi özel amaçlı üstyapılar ile kullanımı da mümkün olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni nesil hizmet aracı

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