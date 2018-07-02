FİNANS

Traktör sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Traktör sayısı mayıs ayı itibarıyla 4 bin 725 artışla 1 milyon 863 bin 16'ya ulaştı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısının mayıs ayı itibarıyla 4 bin 725 adet artarak 1 milyon 863 bin 16 adede ulaştığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, traktör sayısında 88 bin 282 adetle Manisa'nın, 87 bin 985 adetle Konya'nın ve 64 bin 942 adetle İzmir'in ilk üç sıradaki yerini koruduğunu belirtti.

Traktör sayısında 63 bin 856 adetle Bursa'nın dördüncü, 63 bin 167 adetle Balıkesir'in beşinci, 55 bin 229 adetle Ankara'nın altıncı sırada yer aldığını ifade eden Bayraktar, tarımın en önemli iş makinası traktör sayısının bu yılın mayıs ayı itibarıyla 4 bin 725 adet artışla 1 milyon 858 bin 291 adetten 1 milyon 863 bin 16 adede ulaştığını kaydetti.

Bayraktar, traktör sayısındaki aylık ve yıllık artışta da Manisa, Konya ve İzmir'in ilk üç sırada yer aldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Şemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB

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