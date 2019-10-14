FİNANS

Traktörler "Makrobat"la eğimli arazide güvende

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Uluhan Yazıcı ve elektrik teknisyeni babası Halit Yazıcı'nın, YTÜ'den akademisyenlerin iş birliğiyle geliştirerek patentini aldıkları "Makrobat" sistemi, traktörlerin yüzde 75 eğimde bile devrilmeden çalışmasını sağlıyor - Ön ve arka lastikler arasına monte edilen sistem sayesinde çift çeker bir traktör dört çekere, dört çekerler ise altı çekere dönüşüyor - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Uluhan Yazıcı: - "Siparişlerimiz çok fazla. Sipariş veren kişiye 3-4 ay sonrasına gün veriyoruz. Sistem her traktöre uygulanabilir. Ortalama 13 bin 500 lira maliyeti var"

SİNAN BALCIKOCA - İstanbul'da 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ile babasının, Yıldız Teknik Üniversitesinden (YTÜ) uzmanların iş birliğiyle geliştirdiği "Makrobat" sistemi, traktörlerin yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışmasını sağlıyor.

Bursa'da düzenlenen Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda (BURTARIM 2019) tanıtılan sistem, çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

YTÜ Teknopark'ta yaklaşık iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu üretilen "Makrobat" sistemi tüm traktörlere monte edilebiliyor. Ön ve arka lastikler arasına takılan sistem sayesinde çift çeker bir traktör dört çekere, dört çekerler ise altı çekere dönüşüyor.

Sonradan eklenen iki lastik, sistem sayesinde ön ve arka lastiklerin etrafında 360 derece dönebiliyor. "Makrobat" ile adeta bisiklet gibi ön lastikleri havada ilerleyebilen traktör 1,5 metre yüksekliğe rampasız çıkabiliyor.

Traktörlerin yüzde 75 eğimde bile devrilmeden çalışabilmesini sağlayabilen bu sistemi edinmek isteyenlere 3-4 ay sonrasına gün veriliyor.

- "Sistemin patentini de aldık"

Projeyi elektrik teknisyeni babası Halit Yazıcı ile yürüten Uluhan Yazıcı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Bölümü'nde eğitimine bu sene başladığını söyledi.

Uluhan Yazıcı, proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde engebeli arazi çok fazla. Traktör kazaları çok oluyor, bunların birçoğu da ölümle sonuçlanıyor. İki yıl önce babam ve kardeşim traktör kazası geçirdi. Traktörümüz devrilmişti. Kazanın ardından, 'Baba traktörün devrilmesini önleyecek bir sistem geliştirmemiz lazım' dedim. Sonra bu projeye başladık. YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi'nde bulunan teknoparkta akademisyenlerle iş birliği yaparak sistemi yaptık. 'Makrobat' adını verdiğimiz sistemin patentini de aldık."

- "Hidrolik kollar aracılığıyla yönlendiriliyor"

Yazıcı, normal bir traktörün yüzde 50-55 eğimde çalışabildiğini aktardı.

Bu sistemle traktörün yüzde 75 eğimde bile çalışabildiğini vurgulayan Yazıcı, "Sistem, takılan traktöre iki çeker ekler. Bunun dışında yüzde 8 ila yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlar. Traktör 20 beygir artı güçle çalışır. Bu sistem ayrıca traktöre fazla yakıt sarfiyatı yaptıran, önüne ağırlık konulmasını engeller. Sistemle, traktörler önündeki ağırlıklardan kurtulur. 1,5 metre yüksekliğine kadar her türlü engeli aşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluhan Yazıcı, "Makrobat"ın hidrolik kollar aracılılığıyla yönlendirildiği bilgisini verdi.

Çiftçilerin bu ürüne büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Yazıcı, "Siparişlerimiz çok fazla. Sipariş veren kişiye 3-4 ay sonrasına gün veriyoruz. Sistem her traktöre uygulanabilir. Ortalama 13 bin 500 lira maliyeti var. Traktörün takla atma riskini yüzde 80 oranında kaldırıyoruz. Bu sistem sayesinde engebeli her türlü arazi değerlendirilir. 2021 itibarıyla da yurt dışı fuarlarına katılacağız. Yurt dışından bile şimdiden çok fazla talep geliyor." diye konuştu.

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