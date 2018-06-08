Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Birlik, 2018 yılı arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını belirledi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, birliğe bağlı kooperatifler tarafından yapılacak alımlarda ortak, müşteri, peşin, borç karşılığı gibi kriterler gözetilerek 875 lira/ton ile 900 lira/ton fiyat aralığında alımlar yapılacak.

Birliğin yem fabrikalarında üretimi gerçekleştirilen hayvansal fenni yemlerin önemli girdi kalemlerinden arpa, tritikale, çavdar ve yulafın tedariği amacıyla üretici ortak ve müşterilerinden mübayaa edeceği ürünlerin alım fiyatları Trakya Birlik Yönetim Kurulunca belirlendi. Yönetim kurulunca yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Gerek ortak ve müşterilerimizin ürünlerinin değerini bularak en iyi fiyatla alımının gerçekleştirilmesi, gerekse de genel piyasa fiyatlarında çiftçilerimiz lehine regülasyon sağlanması amacıyla piyasa fiyatlarına göre son derece müspet seviyede belirlenen alım fiyatları, gücünü ortaklarından alan Trakya Birlik'in yükselen hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu çerçevede, arpa mübayaası borç karşılığı kooperatif ortaklarından 910,00 lira/ton, müşterilerden 900,00 lira/ton ve peşin bedelle ise ortaklarımızdan 900,00 lira/ton, müşterilerden de 890,00 lira/ton bedelle, yine, tritikale, yulaf ve çavdar mübayaası ortak ve müşterilerden borç karşılığı 885,00 lira/ton ve peşin 875,00 lira/ton bedelle yapılacaktır."

Açıklamada ayrıca, Trakya Birlik'in, Türk kooperatifçilik dünyasındaki müstesna yeri, büyüyen ve gelişen ticari kapasitesiyle gerek üretici ortaklarına, gerekse de Türk tarım ve sanayisine daha büyük hizmetler vermeye tüm kararlılığı ve gücüyle devam edeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Trakya Birlik'in, yaklaşan ayçiçeği harman döneminde de üretici ortaklarımızın ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilerek hak ve menfaatlerinin korunması yolundaki tarihsel misyonunun farkındalığı içerisinde dün olduğu gibi bugün de gereken gayret ve çaba içerisinde olacağı tartışılmazdır. Bu vesileyle hububat harmanıyla başlayan 2018/2019 üretim sezonunun başta üretici ortaklarımız olmak üzere bütün çiftçilerimize bereketli ve hayırlı geçmesini diliyoruz."

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