EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Buna göre, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat, ton başına 2 bin 459 lira 20 kuruş, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ton başına 2 bin 668 lira, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2 bin 320 lira olarak belirlendi.

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye'de bitkisel yağlar tükeminde yüzde 75-80 civarında payı ve yüzde 40 civarında yüksek yağ oranı ile ülkenin en önemli yağlık tohumu olduğu ve yıllara göre değişiklik gösterdiği belirtildi. Açıklamada, ülkede üretilen yağlık ayçiçeğinin yüzde 25-35 oranındaki bölümünün birlik tarafından mübayaa edildiği ifade edilerek, "2018/2019 iş yılı Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmektedir. Birliğimize bağlı Kooperatiflerimiz ortaklarınca 2018/2019 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 413 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir. Birliğimiz faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı Ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, Kooperatiflerimizde hasat günden güne yoğunlaşmaktadır. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 102 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 36 bin 376 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bu yıl üründe ülkemiz ile başta Ukrayna, Rusya olmak üzere Romanya ve Bulgaristan'daki önemli üretim bölgelerinde de yüksek verim beklendiğini belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, ithalde uygulanan gümrük vergilerindeki değişimler, üretim maliyetleri bir bütünüyle göz önüne alındığında geçmişte olduğu gibi bugün de üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında görevinin bilinciyle hareket eden Trakya Birlik Yönetim Kurulunca 2018/2019 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2.459,20 TL/Ton olarak belirlemiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.668,00 TL/Ton, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.320,00 TL/Ton olarak oluşmaktadır. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır. Birliğimiz tarafından 2018/2019 üretim sezonunda üretici ortaklarından 350 bin ton seviyesinde ürün mübayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme süreleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği üretiminin ülkemizin kendi kendine yeter üretim seviyelerine ulaşmasında üretici memnuniyetinin sağlanması noktasında desteklerini esirgemeyen başta Ticaret Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, ayçiçeği alım kampanyasının ülkemiz, üretici ortaklarımız ve camiamız için bereketli ve hayırlı olmasını dileriz."

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