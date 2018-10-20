Trakya'da 45 bin ton ayçiçeği alımı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukçu, "Trakya'da bu yıl 45 bin ton ayçiçeği alımı yaptık." dedi.

Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortak Ürünlerini Değerlendirme uygulaması çerçevesinde 2018 yılında ortakların ürettiği hububat, ayçiçeği, kanola, mısır, mısır silajı ve bakliyat ürünlerini kooperatiflerine olan borçlarına karşılık olmak suretiyle değerlendirdiklerini söyledi.

Bu yıl çiftçiler için buğdayda verimli bir yıl olmadığını, ayçiçeğinin üreticiyi sevindirdiğini ifade eden Çubukçu, "Trakya'da bu yıl 45 bin ton ayçiçeği alımı yaptık. Bu yılki ayçiçeği fiyatları da üreticimiz için büyük bir memnuniyet oluşturdu. Tarım Kredi Kooperatifi olarak kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedeflerken bu yıl verimin az alması nedeniyle, 45 bin ton alım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Çubukçu, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, geçen yıla göre ayçiçeğinin hem yağ oranının hem de veriminin bu yıl daha düşük olduğunu vurguladı.